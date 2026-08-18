Anna Kalczyńska w głównym wydaniu "Wydarzeń". Zadebiutuje tam już niebawem

Spis treści Kariera Anny Kalczyńskiej. Od TVP i TVN po Polsat News

Jesienią Anna Kalczyńska podejmie się zupełnie nowych obowiązków na antenie stacji. Dziennikarka zasiliła redakcję Polsat News w kwietniu bieżącego roku i regularnie pojawiała się w "Wydarzeniach Wieczornych" o 21:50. Serwis Wirtualne Media informuje, że od początku września prezenterka dołączy do grona gospodarzy flagowego wydania o 18:50. Tym samym wzmocni popularny zespół, który tworzą obecnie Dorota Gawryluk, Katarzyna Zdanowicz, Igor Sokołowski oraz Marta Budzyńska.

Kariera Anny Kalczyńskiej. Od TVP i TVN po Polsat News

Prezenterka buduje swoje doświadczenie w branży od bardzo dawna. Jej wczesne kroki zawodowe wiązały się z redakcją "Pegaza" w TVP1 oraz TVP Polonia. Z początkiem 2002 roku trafiła do stacji TVN24, pracując jako wydawca i współautorka. Od lutego 2006 roku prowadziła na tej antenie program "Studio Europa". W latach 2003-2014 prezentowała codzienne serwisy informacyjne, a przez pewien czas współtworzyła także format "Polska i świat" oraz cotygodniowy magazyn "Tu Europa".

Ważnym momentem w jej karierze był rok 2014, gdy dołączyła do grona gospodarzy "Dzień dobry TVN". Z porannym pasmem pożegnała się w 2023 roku, aby nawiązać krótką współpracę z redakcją portalu Goniec. Następnie powróciła do Telewizji Polskiej i prezentowała formaty w anglojęzycznej stacji TVP World. W kwietniu bieżącego roku zasiliła szeregi Polsat News. Prezenterka pochodzi z artystycznej rodziny, a jej rodzicami są aktorka Halina Rowicka oraz zmarły aktor Krzysztof Kalczyński.

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