Zaskakujące! Karol Nawrocki z dużym powodem do radości, w Sejmie panika

Z czego wynika ten ogromny rozdźwięk w ocenie najwyższych władz w kraju? Polacy najwyraźniej zaczynają odwracać się od instytucji parlamentarnych, szukając punktu odniesienia u głowy państwa. Badanie przeprowadzone przez CBOS dobitnie pokazuje rosnącą irytację społeczeństwa działalnością Sejmu i Senatu, w opozycji do coraz lepszych notowań urzędu prezydenckiego.

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Sondaż CBOS: Rośnie poparcie dla Karola Nawrockiego

Czerwcowe wyniki badania CBOS to bez wątpienia powód do świętowania dla Karola Nawrockiego. Działania głowy państwa pozytywnie oceniło aż 51 procent zapytanych osób. To oznacza solidny wzrost o pięć punktów w porównaniu do majowego sondażu. Równocześnie liczba niezadowolonych z jego pracy spadła o trzy punkty, zatrzymując się na poziomie 39 procent.

To nie pierwszy raz, kiedy wskaźniki pokazują, że poparcie dla prezydenta systematycznie rośnie. Może to być sygnał, że społeczeństwo szuka innego rodzaju przywództwa. Ten pozytywny trend wybija się szczególnie mocno na tle słabych ocen wystawianych innym instytucjom władzy państwowej.

Kryzys w parlamencie. Polacy krytykują Sejm i Senat

Podczas gdy Karol Nawrocki zyskuje, polski parlament tonie w złych ocenach. Sondaż CBOS obnaża drastyczny spadek zaufania do prac posłów i senatorów. Zaledwie 30 procent obywateli pozytywnie patrzy na działania Sejmu, co jest wynikiem słabszym o trzy punkty. Co gorsza, aż 55 procent badanych ocenia niższą izbę negatywnie (wzrost aż o sześć punktów procentowych). Sytuacja w Senacie wygląda bardzo podobnie: pozytywną notę wystawiło 33 procent ankietowanych (spadek o cztery punkty), a negatywną – 41 procent.

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Warto jednak podkreślić, że tradycyjnie już największym uznaniem w badaniach CBOS cieszą się samorządy. Pracę lokalnych władz (miast i gmin) pochwaliło aż 69 procent Polaków, notując wzrost o dwa punkty procentowe. Krytycznie o działaniach samorządowców wypowiedziało się tylko 21 procent osób, a co dziesiąty ankietowany nie miał wyrobionej opinii. Wynika z tego, że to właśnie najbliższe otoczenie polityczne budzi największe zaufanie społeczeństwa.

Badanie CBOS przeprowadzono od 11 do 21 czerwca na reprezentatywnej próbie 991 dorosłych Polaków. 66,4 proc. wywiadów zrealizowano metodą CAPI, 16,3 proc. metodą CATI, a 17,3 proc. metodą CAWI.