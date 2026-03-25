Zaskakujące doniesienia o nowej posadzie Agaty Dudy. Bank zabrał głos w sprawie

Gdzie Agata Duda po prezydenturze? Zaskakujące doniesienia Newsweeka

Według podcastu „W związku ze śledztwem”, tworzonego przez redakcję „Newsweeka”, była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda mogła znaleźć zatrudnienie w strukturach krakowskiego oddziału NBP. Te nieoficjalne informacje błyskawicznie obiegły media, wywołując lawinę spekulacji i pytań o rzetelność tych doniesień.

Donald Tusk ma powody do niepokoju. Te wyniki przyprawiłyby go o potężny ból głowy

Zanim polityczna kariera jej męża zaprowadziła ich do Pałacu Prezydenckiego, Agata Kornhauser-Duda pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w jednym z prestiżowych krakowskich liceów. Na czas pełnienia funkcji Pierwszej Damy jej kariera nauczycielska została zawieszona. Teraz, gdy prezydentura dobiegła końca, wiele osób zastanawia się, jaką ścieżkę zawodową obierze. Czy zdecyduje się na powrót do szkoły, czy może spróbuje swoich sił w zupełnie innej dziedzinie?

Rzecznik NBP: W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi artykułami prasowymi ponownie informuję, że pani Agata Kornhauser-Duda nie była i nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim.— Biuro Prasowe NBP (@BiuroNbp) March 25, 2026

Narodowy Bank Polski zabiera głos w sprawie pracy Agaty Dudy. Jest oficjalne dementi

W odpowiedzi na rosnącą falę domysłów, Narodowy Bank Polski błyskawicznie zabrał głos, publikując kategoryczne oświadczenie. Celem tego komunikatu było ostateczne przecięcie wszelkich spekulacji i jednoznaczne wyjaśnienie kwestii rzekomego zatrudnienia byłej Pierwszej Damy w instytucji.

W komunikacie czytamy: "W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi artykułami prasowymi ponownie informuję, że pani Agata Kornhauser-Duda nie była i nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim".

Co prezydent Duda mówił o planach żony po wyprowadzce z Pałacu? "Potrzebuje się wyciszyć"

Najnowsze doniesienia medialne stoją w wyraźnej sprzeczności z tym, co wcześniej komunikował Andrzej Duda. Na początku 2026 roku, w wywiadzie udzielonym „Gazecie Krakowskiej” i „Dziennikowi Polskiemu”, były prezydent podkreślał, że jego żona po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego nie zdecydowała się na powrót do pracy zawodowej.

Agata Kornhauser-Duda przed prezydenturą. Czy wróci do dawnego zawodu nauczycielki?

Zanim Andrzej Duda objął najwyższy urząd w państwie, jego żona realizowała się jako nauczycielka. Przez wiele lat uczyła języka niemieckiego w renomowanym liceum w Krakowie, jednak obowiązki Pierwszej Damy wymusiły na niej urlop bezpłatny. W przestrzeni publicznej pojawiały się głosy sugerujące, że po zakończeniu drugiej kadencji męża, Agata Kornhauser-Duda zechce wrócić do tablicy lub poszuka nowych wyzwań. Pomimo plotek, zdecydowane dementi ze strony NBP jasno pokazuje, że jej zawodowa przyszłość to na razie jej prywatna sprawa.

Przyszłość zawodowa Agaty Kornhauser-Dudy. Co dalej z byłą Pierwszą Damą?

W świetle ostatnich zdarzeń, zawodowa przyszłość żony Andrzeja Dudy wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Choć pogłoski o intratnej posadzie w NBP zostały ostatecznie ucięte, pytanie o to, czy i gdzie była Pierwsza Dama powróci na rynek pracy, nie daje spokoju opinii publicznej. Czy zatęskni za pracą z młodzieżą, czy też zaskoczy wszystkich nową rolą? O tym przekonamy się zapewne w najbliższym czasie.