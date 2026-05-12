Hanna Gronkiewicz-Waltz pokazała zdjęcie z młodości. Wyglądała jak gwiazda filmowa!

Sentymentalny wpis europosłanki

Trwający sezon egzaminów maturalnych skłonił Hannę Gronkiewicz-Waltz do refleksji i podzielenia się z obserwatorami fotografią sprzed pół wieku. Majowa aura i egzaminy dojrzałości obudziły w europosłance wspomnienia z czasów, gdy sama była nastolatką.

Tydzień maturalny nastroił mnie do sentymentalnego powrotu do mojej matury. Przeglądałam zdjęcia z tamtego czasu. Zadzwoniłam do koleżanki z liceum, z którą cały czas utrzymujemy kontakt. Bardzo sobie cenię takie znajomości…. 🥰 - napisała polityczka.

Do wpisu dołączyła wyjątkową fotografię, dodając: - Jedno ze zdjęć poniżej - zobaczcie niespełna dwudziestoletnią Hannę wiele lat temu, w maju, zaraz po maturach.

Internauci zachwyceni stylem młodej Hanny Gronkiewicz-Waltz

Zdjęcie młodej Hanny Gronkiewicz-Waltz natychmiast wywołało lawinę entuzjastycznych komentarzy. Internauci nie szczędzili komplementów, podziwiając zarówno urodę, jak i stylizację byłej prezydent stolicy. W komentarzach pisano m.in.: „Przepięknie... ❤️ piękna i mądra kobieta!!”, „Piękna dziewczyna!!! Nic się pani nie zmieniła!!”, czy „Niezmiennie ten sam uśmiech...”. Faktycznie, nastoletnia Hanna prezentowała się na fotografii niezwykle stylowo. Ubrana w krótką, wzorzystą spódniczkę i sandały na obcasach, z modną wówczas fryzurą, przypominała prawdziwą gwiazdę filmową, co dowodzi jej doskonałego wyczucia ówczesnych trendów modowych.

Od licealistki do doktora habilitowanego

Zanim Hanna Gronkiewicz-Waltz weszła do wielkiej polityki, ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie. Jak sama kiedyś przyznała, nauka sprawiała jej przyjemność, choć nie znosiła przymusu, a świetnie radziła sobie zarówno z językiem polskim, jak i matematyką. Jej edukacja obejmowała również szkołę muzyczną, która – jak twierdziła – pomogła jej opanować tremę i nauczyła dyscypliny. W 1975 roku z wyróżnieniem ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Kolejne lata to pasmo sukcesów naukowych: w 1981 roku obroniła doktorat, a w 1993 roku, będąc już prezesem NBP, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.