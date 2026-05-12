Polacy jednoznacznie oceniają pomysł Karola Nawrockiego. Sondaż nie zostawia złudzeń w sprawie referendum

Karol Nawrocki, pełniący urząd prezydenta, zaproponował niedawno zorganizowanie w Polsce referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Głowa państwa przedstawiła również treść pytania, na które mieliby odpowiedzieć obywatele.

"Czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?"

Prezydent zamierza w najbliższym czasie skierować odpowiedni wniosek do Senatu, którego zgoda jest niezbędna do przeprowadzenia głosowania. Sprawa najprawdopodobniej zostanie poddana pod obrady izby wyższej podczas posiedzenia zaplanowanego na 20-21 maja. Jeżeli senatorowie wyrażą zgodę, referendum mogłoby się odbyć 27 września.

Polacy ocenili pytanie referendalne. Karol Nawrocki ma powody do zmartwień

Od momentu ogłoszenia propozycji pytania referendalnego, w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele głosów krytycznych. Komentatorzy polityczni szybko zwrócili uwagę, że sformułowanie to jest tendencyjne i z góry narzuca określoną tezę, co kłóci się z podstawowymi zasadami obiektywnego referendum. Z pomocą w weryfikacji tych opinii przyszedł sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita".

Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości – aż 57,9 proc. ankietowanych uważa, że pytanie zaproponowane przez Karola Nawrockiego jest sformułowane w sposób tendencyjny. Przeciwnego zdania jest 37,4 proc. respondentów, którzy oceniają je jako neutralne. Niewielki odsetek badanych (4,8 proc.) nie miał w tej sprawie wyrobionego zdania.

Referendum ws. polityki klimatycznej bez wiążącego wyniku? Zaskakujące dane o frekwencji

To jednak nie jedyne badanie dotyczące tej kwestii. Pracownia United Surveys by IBRiS przeprowadziła dla portalu Wirtualna Polska sondaż, który miał na celu sprawdzenie, ilu Polaków faktycznie wzięłoby udział w proponowanym głosowaniu. Warto przypomnieć, że aby wynik ogólnopolskiego referendum był wiążący, do urn musi udać się ponad połowa uprawnionych do głosowania obywateli. Jak wynika z zebranych danych, chęć udziału w ewentualnym referendum deklaruje łącznie 47 proc. respondentów (37,7 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 9,3 proc. "raczej tak"). Z drugiej strony, aż 49,1 proc. badanych stwierdziło, że zignorowałoby głosowanie, z czego 30,5 proc. to osoby zdecydowane na nieuczestniczenie w referendum, a 18,6 proc. to osoby skłaniające się ku takiej decyzji. Jedynie 3,9 proc. ankietowanych wciąż nie wie, jak zachowałoby się w dniu głosowania.

