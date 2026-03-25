Donald Tusk ma powody do niepokoju. Te wyniki przyprawiłyby go o potężny ból głowy

Spadek poparcia dla KO, zysk Prawa i Sprawiedliwości

Najnowsze badanie zrealizowane przez Research Partner wskazuje na możliwe przetasowania w polskim parlamencie. Gdyby obywatele ruszyli do urn w nadchodzący weekend, Koalicja Obywatelska zajęłaby pierwsze miejsce z wynikiem 30,6 proc.. Oznacza to jednak spadek o 1 punkt procentowy w zestawieniu z wcześniejszym sondażem tej samej pracowni. Na drugiej pozycji uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 26,4 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Konfederacja na podium, Lewica w Sejmie

Uwagę zwraca rosnąca pozycja Konfederacji, która z poparciem na poziomie 10,5 proc. zamyka podium. Co istotne, ugrupowanie Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej) w wariancie samodzielnego startu również weszłoby do Sejmu, gromadząc 7,7 proc. głosów. W poselskich ławach zasiedliby również przedstawiciele Lewicy, popieranej przez 6,7 proc. respondentów, choć jej sytuacja na dynamicznie zmieniającej się scenie politycznej nie wydaje się w pełni ustabilizowana.

Katastrofalne wyniki Trzeciej Drogi

Prawdziwym wstrząsem są rezultaty formacji, które nie zdołałyby przekroczyć progu wyborczego. Partia Razem, z poparciem rzędu 2,9 proc., znalazłaby się poza parlamentem. Zdecydowanie najgorzej prezentuje się sytuacja niedawnych koalicjantów z Trzeciej Drogi. Polska 2050 może liczyć na zaledwie 1,7 proc. głosów, co stanowi drastyczny zjazd w dół. W równie głębokim kryzysie tkwi Polskie Stronnictwo Ludowe, którego wynik to zaledwie 1,6 proc..

Badanie zostało zrealizowane na Panelu Badawczym Ariadna w okresie od 20 do 23 marca, a wzięła w nim udział reprezentatywna próba 1080 pełnoletnich mieszkańców Polski.