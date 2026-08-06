Nowy pomysł PiS. Chodzi o deportowanie ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym

Nowy rząd PiS a ukraińscy uchodźcy

Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość pod hasłem „Ku Nowemu Rządowi” omówiono plany partii w przypadku powrotu do władzy. Jednym z kluczowych punktów była kwestia uchodźców zza wschodniej granicy. Jak podkreślono, dla każdego rządu bezpieczeństwo obywateli powinno być sprawą nadrzędną, co wymaga konkretnych działań wobec nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców. Europoseł Tobiasz Bocheński zapowiedział podczas konwencji, że w razie wygranej PiS zajmie się problemem części Ukraińców.

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Będzie to decyzja o deportacji mężczyzn ukraińskich w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.

Tobiasz Bocheński o deportacji ukraińskich mężczyzn

Polityk zaznaczył, że posiadanie polskiego obywatelstwa to zaszczyt. Stwierdził, że wymaga to jednoznacznej deklaracji bycia Polakiem, a nieznajomość języka i brak więzi z krajem dyskwalifikują w ubieganiu się o ten status. Dodał, że partia oczekuje wyłącznie powrotu rodaków z zagranicy i zapowiedział ułatwienia w tym zakresie. Zwrócił też uwagę na kwestię dyskryminacji.

Nie możemy się czuć gorzej w swoim państwie względem innych narodowości. Takie osoby są nazywane przez Donalda Tuska ksenofobami, szowinistami.

Zaznaczył, że Polacy udowodnili swoją gościnność, chociażby po wybuchu wojny w Ukrainie, dlatego zarzuty o sprzyjanie złej sprawie wobec osób martwiących się o swoje bezpieczeństwo, są nieuzasadnione.

Z przedstawionego programu wynika, że jednym z priorytetów nowego rządu Prawa i Sprawiedliwości będzie odesłanie do Ukrainy mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są w Polsce legalnie zatrudnieni.

Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył. I państwo polskie w tym kategorycznie i bezkompromisowo pomoże

Bocheński podsumował tę kwestię. W trakcie spotkania rozmawiano również o potrzebie budowy nowoczesnej armii, co wiąże się z rozwojem polskiego przemysłu zbrojeniowego. Poruszono też tematy związane z rolnictwem.

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