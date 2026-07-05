Zamiast Pałacu Prezydenckiego na mapach Google pojawił się „Pałac Kibolski”. Internauci nie dowierzają

Pałac Prezydencki nazwany „Pałacem Kibolskim” w aplikacji Google Maps

Zaskakująca sytuacja w popularnej usłudze lokalizacyjnej. Szukając najważniejszego budynku przy Krakowskim Przedmieściu w stolicy, można było natknąć się na określenie „Pałac Kibolski w Warszawie”, co wywołało konsternację wśród użytkowników.

Dodatkowo obok głównego gmachu oznaczono „Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego”. Zrzuty ekranu z tą wpadką mają szansę błyskawicznie obiegnąć sieć, ponieważ sprawa dotyczy budynku, który każdy Polak kojarzy z pocztówek czy telewizji.

Formalnie i zgodnie ze wszystkimi dokumentami, reprezentacyjny budynek w centrum stolicy to Pałac Prezydencki. Zgodnie z komunikatami Kancelarii Prezydenta RP, stanowi on stałą siedzibę głowy państwa.

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Czy „Pałac Kibolski” w Warszawie to tylko internetowy żart?

Tego rodzaju hasła krążyły już od jakiegoś czasu w sieci. Zwrot ten przewijał się w dyskusjach na platformach takich jak X czy Instagram. Incydent wywołuje spore emocje, gdyż mowa o instytucji mającej potężne znaczenie dla funkcjonowania i symboliki kraju. Siedziba polskiego prezydenta to nie jest przypadkowy adres, który można dowolnie edytować bez konsekwencji wizerunkowych.

Biorąc to pod uwagę, nawet najbardziej niewinny dowcip staje się problematyczny. Mapy od Google stanowią bowiem podstawowe narzędzie nawigacyjne i informacyjne dla milionów użytkowników, którzy bez zastanowienia ufają danym wyświetlanym na ekranie smartfona.

Zgłaszanie poprawek w Google Maps. Jak naprawić błąd?

Firma odpowiedzialna za nawigację informuje w swoich regulaminach, że każdą nieprawidłowość można łatwo zaraportować. Mechanizm ten pozwala między innymi na weryfikację błędnych nazw obiektów. Po wysłaniu takiego formularza system analizuje propozycję, a następnie decyduje o jej wdrożeniu lub odrzuceniu. Dzięki temu nieodpowiednie nazewnictwo może zniknąć z mapy po reakcji społeczności.

Poniżej galeria zdjęć: Pałac Prezydencki w Warszawie

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Sonda Czy Google powinno szybciej reagować na takie zmiany nazw ważnych instytucji? Tak, to powinno być blokowane od razu Nie, każdemu może zdarzyć się błąd Trudno powiedzieć