Zamach w Krakowie i akcja policji. Sondaż ujawnia ocenę Polaków

• Ciężko uzbrojony Michał O. zamordował 6 osób i zranił 15 na Rynku Głównym w Krakowie, po czym został postrzelony i ujęty podczas policyjnego pościgu na Kazimierzu, w trakcie którego ciężko rannych zostało dwóch mundurowych.

• W przestrzeni medialnej po tragedii pojawiły się oskarżenia o braki kadrowe w mieście, lecz małopolski garnizon stanowczo zaprzeczył tym informacjom i wyliczył, że w działania zaangażowano łącznie 1167 funkcjonariuszy.

• Przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” sondaż pokazał, że aż 81 proc. społeczeństwa pozytywnie ocenia interwencję policji w trakcie krakowskiego ataku.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Tragiczny bilans ofiar

Do dramatu doszło 7 listopada w godzinach popołudniowych, kiedy wyposażony w karabin Michał O. przez kilka minut oddawał strzały z okna auta do przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie. Atak szaleńca zakończył się śmiercią 6 osób oraz zranieniem 15 kolejnych, a za uciekającym zabójcą natychmiast ruszyły w pościg dwa policyjne radiowozy. Na terenie dzielnicy Kazimierz wywiązała się strzelanina, w wyniku której mundurowi postrzelili i ujęli agresora, jednak dwóch funkcjonariuszy odniosło w tej akcji ciężkie rany i obecnie przebywa pod opieką lekarzy w szpitalach.

Mimo że funkcjonariuszy bezpośrednio zaangażowanych w ujęcie sprawcy okrzyknięto bohaterami, pod adresem krakowskiej formacji zaczęły padać również ostre słowa krytyki. Nadający z Rynku Głównego prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz przekonywał, że w mieście zabrakło mundurowych, ponieważ według jego wiedzy oddelegowano ich ze stolicy Małopolski do zabezpieczania Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Równocześnie serwis Niezależna.pl podał, opierając się na statystykach Komendy Wojewódzkiej Policji, że w dniu tragedii całe miasto zabezpieczały jedynie 64 patrole złożone ze 128 funkcjonariuszy, z czego tylko 10 pilnowało Starego Miasta. Według tych samych doniesień aż 141 mundurowych z krakowskiego Oddziału Prewencji wysłano wówczas do Warszawy.

Małopolska policja komentuje zarzuty. Sondaż Pollster dla „Super Expressu”

Przedstawiciele małopolskiej policji wydali oficjalny komunikat, w którym kategorycznie zaprzeczyli tym medialnym spekulacjom. Służby wytłumaczyły, że przytaczana liczba 128 funkcjonariuszy obejmowała jedynie pion prewencji, o który wnioskowali redaktorzy portalu Niezależna.pl, całkowicie pomijając niejawną liczbę policjantów operacyjnych z komisariatów oraz komendy miejskiej i wojewódzkiej. Z oficjalnych wyliczeń wynika, że do działań związanych z samym zamachem skierowano ostatecznie 1167 mundurowych.

Kwestię tego, jak postawę funkcjonariuszy podczas krakowskiego zamachu postrzegają sami obywatele, zbadał Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Rezultaty sondażu nie pozostawiają złudzeń, ponieważ aż 81 proc. biorących udział w badaniu Polaków dobrze ocenia działania policji w trakcie tych dramatycznych wydarzeń.

Negatywną notę wystawiło mundurowym zaledwie 9 proc. respondentów, natomiast pozostałe 10 proc. badanych wybrało wariant „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Wspomniany sondaż przeprowadzono w dniach 9 i 10 listopada, a reprezentatywna próba badawcza objęła 1053 pełnoletnich obywateli Polski.