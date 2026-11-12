Mateusz Morawiecki ma plan na odsunięcie Donalda Tuska. Trzy kroki i reset konstytucyjny

Mateusz Morawiecki odpowiada na krytykę Michała Wójcika z PiS

Podczas porannego programu na antenie RMF FM Mateusz Morawiecki odniósł się do zarzutów dotyczących jego pomysłu na reset konstytucyjny. Dziennikarz prowadzący wywiad zacytował słowa parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości Michała Wójcika, który nazwał byłego szefa rządu oraz Sławomira Mentzena „reseciarzami”, wytykając im chęć negocjowania z obozem rządzącym. W odpowiedzi były premier zauważył, że zbliżony pogląd na potrzebę przeprowadzenia takiego resetu ma także prezydent Karol Nawrocki. „No ciekawe czy ów poseł dodałby do tego również pana prezydenta. Myśli pan, żeby nie dodał?” – dopytywał polityk.

Gdy gospodarz audycji ocenił, że parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości raczej nie odważyłby się na zaatakowanie w ten sam sposób prezydenta Karola Nawrockiego, były szef rządu skwitował to krótko: „No myślę żeby się lekko przestraszył bo oni są podszyci strachem”.

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Reset konstytucyjny według Mateusza Morawieckiego i Karola Nawrockiego

W dalszej części programu gość RMF FM zaznaczył, że prezydent Karol Nawrocki już jakiś czas temu publicznie poparł ideę resetu konstytucyjnego. W ocenie byłego premiera obecne deklaracje głowy państwa są naturalną kontynuacją tamtych słów i nie powinny nikogo dziwić. „Panie redaktorze pan prezydent już przecież trzy tygodnie temu jeśli dobrze pamiętam powiedział że trzeba doprowadzić do resetu konstytucyjnego” – zaznaczył na antenie radia Mateusz Morawiecki.

Zdaniem byłego premiera zażegnanie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego wymaga głębokich reform, które pozwolą tej instytucji odzyskać utracony szacunek i społeczne zaufanie. „Cieszę się że coraz więcej sił politycznych właśnie w ten sposób działa. Panie redaktorze to jest domino które może kolejne klocki popchnąć i przewrócić, musi być reset konstytucyjny żeby jak powiedział prezydent przywrócić powagę, przywrócić wiarygodność tej instytucji która została całkowicie pogrzebana po tym co się stało obecnie pod trybunałem” – tłumaczył polityk.

Były szef rządu wyraził również duże zadowolenie z faktu, że głowa państwa ma identyczne spojrzenie na metodę zakończenia obecnego konfliktu prawnego. „Bardzo się cieszę że prezydent naprawdę jest zwolennikiem resetu konstytucyjnego” – oznajmił polityk, zanim w słowo wszedł mu dziennikarz.

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Trzyetapowy plan Mateusza Morawieckiego. Odsunięcie Donalda Tuska i Marek Jurek premierem

Na antenie RMF FM Mateusz Morawiecki wyłożył także swoją strategię wyjścia z trwającego impasu w instytucjach państwowych. Jako działanie otwierające ten proces wskazał przegłosowanie konstruktywnego wotum nieufności, co odsunęłoby od władzy gabinet Donalda Tuska. Polityk nadmienił, że jego otoczenie widzi w roli nowego prezesa Rady Ministrów Marka Jurka, ale zastrzegł jednocześnie otwartość na negocjacje i wybór innej osoby na to stanowisko.

„Prezydent jest konsekwentny w tym a ja pokazuję nasz plan, najpierw konstruktywne wotum nieufności, zgłosiliśmy Marka Jurka jako naszego tutaj kandydata ale ani kandydat się nie upiera ani my jeżeli będzie wypracowany inny kandydat, to razem z PSL-em razem z Polską 2050 jesteśmy do tego ale bez PiS-u i bez Koalicji Obywatelskiej się tego nie da zrobić” – precyzował były premier.

Kolejnym punktem tej układanki jest stworzenie komisji śledczej mającej prześwietlić sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, natomiast finałem całego procesu miałby stać się właściwy reset konstytucyjny. Były szef rządu argumentował, że taka mapa drogowa ma szansę zyskać akceptację wielu różnych partii. Zaznaczył jednak wyraźnie, że powodzenie tej operacji zależy od porozumienia największych sił na polskiej scenie politycznej.

Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze wotum nieufności wobec Donalda Tuska?

Podczas radiowego wywiadu poruszono też wątek tego, jak na te propozycje zareaguje samo Prawo i Sprawiedliwość. Dziennikarz zauważył, że partia może przychylnie patrzeć na sam reset konstytucyjny, ale równocześnie odrzucać koncepcję wymiany szefa rządu za pomocą konstruktywnego wotum nieufności.

Gość rozgłośni stwierdził jednak, że liczy na ostateczne poparcie tego scenariusza przez swoich byłych partyjnych kolegów. „Ale Koalicja Obywatelska zakładam że tutaj będzie najbardziej rozrywała szaty, trudno mi sobie wyobrazić żeby PiS nie zgodził się na wymianę Tuska, wiem że jest im teraz jakoś nieswojo, że zaproponowaliśmy tą kandydaturę, ale i tak liczę na to że się przyłączą” – podsumował Mateusz Morawiecki.