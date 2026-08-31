Wyścig o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Wielka debata już w środę!

Przyczyny powrotu do urn po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego

Jeszcze parę miesięcy temu mało kto spodziewał się powrotu do urn. Mimo że Aleksander Miszalski zdobył fotel prezydenta na początku 2024 roku, jego rządy potrwały niezwykle krótko. Już 24 maja mieszkańcy wyrazili w referendum stanowczy sprzeciw wobec jego polityki – za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 krakowian. Ponieważ frekwencja osiągnęła wymagany próg i wyniosła niemal 30 proc., decyzja była wiążąca. Choć włodarz pożegnał się ze stanowiskiem, Rada Miasta uniknęła podobnego losu i kontynuuje swoją pracę. Niedawno prezes Rady Ministrów wyznaczył termin ponownego głosowania.

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Terminarz wyborczy i wyścig z czasem. Rejestracja kandydatów do 3 września

Krakowianie ponownie ruszą do lokali wyborczych pod koniec września, dokładnie 27 dnia tego miesiąca. Warto zaznaczyć, że zestawienie walczących o urząd wciąż nie jest ostateczne. Ugrupowania mają czas do 3 września, do godziny 16:00, by oficjalnie zgłosić swoich reprezentantów. Warunkiem koniecznym jest zebranie przynajmniej trzech tysięcy podpisów poparcia. W przypadku, gdy żaden z polityków nie przekroczy progu 50 proc. głosów w pierwszym podejściu, ostateczne starcie odbędzie się 11 października. Mimo że przedwyborcze badania preferencji wskazują lidera, wynik wciąż pozostaje wielką niewiadomą.

Łukasz Gibała prowadzi, ale niezdecydowani mogą zmienić wszystko

Na niespełna 30 dni przed pójściem do urn sytuacja na czele wyścigu wydaje się klarowna. Według najnowszego badania zrealizowanego przez pracownię Opinia24, zdecydowanym liderem jest Łukasz Gibała, mogący liczyć na poparcie rzędu 25,2 proc. Na drugiej pozycji plasuje się Monika Piątkowska z wynikiem 15,3 proc. W dalszej kolejności znaleźli się: Daria Gosek-Popiołek (8,7 proc.), Michał Drewnicki (7,6 proc.), Aleksandra Owca (4,3 proc.) oraz Bartosz Bocheńczak (3,2 proc.). Niemniej istotny jest jednak inny wskaźnik – mniej więcej 25 proc. uprawnionych do głosowania wciąż waha się, kogo poprzeć. To sprawia, że zarówno obsada ewentualnej drugiej tury, jak i końcowe rozstrzygnięcie wciąż są otwarte, a każdy rozwój wydarzeń jest w zasięgu ręki.

Wyzwania dla Gibały i Piątkowskiej. Kwestia zaufania i doświadczenia

Dla lidera sondaży to już czwarte podejście do batalii o władzę w grodzie Kraka. Startując z pole position, będzie musiał stawić czoła konkurentom, którzy z pewnością postarają się dowieść, że wysokie poparcie nie jest równoznaczne z kompetencjami niezbędnymi do kierowania aglomeracją. Z kolei przed Moniką Piątkowską, pełniącą funkcję senatora i popieraną przez Koalicję Obywatelską oraz PSL, stoi nie lada wyzwanie. Będzie musiała przekonać wyborców, dlaczego mieliby powierzyć rządy osobie związanej ze środowiskiem politycznym, którego reprezentant został tak niedawno i dobitnie odrzucony.

Strategie kandydatów: od Strefy Czystego Transportu po bezpieczeństwo i dzielnice

Walka o głosy nabiera rumieńców, co było wyraźnie zauważalne w miniony weekend. Zbieranie podpisów to tylko jedno z działań pretendentów – coraz bardziej rzucają się w oczy różnice w ich strategiach. Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości zaostrzył retorykę w kwestii Strefy Czystego Transportu. Zadeklarował, że po objęciu urzędu natychmiast zredukuje jej obszar do zaledwie kilku ulic w pobliżu Rynku Głównego, by w przyszłości całkowicie zrezygnować z tego rozwiązania.

Daria Gosek-Popiołek skoncentrowała się na kwestiach bezpieczeństwa, wywołana do tablicy przez tragiczne zdarzenie u zbiegu ulic Solnej i Nadwiślańskiej. Skierowała do magistratu pytania o powody opieszałości we wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu w miejscach, które od dłuższego czasu są zgłaszane przez mieszkańców jako ryzykowne.

Z kolei Aleksandra Owca zainicjowała projekt pod hasłem „Osiemnaście dzielnic – jeden Kraków”. Postawiła sobie za cel wizytę we wszystkich krakowskich dzielnicach przed 18 września. Jej kampania ma skupiać się w głównej mierze na polityce mieszkaniowej, rynku pracy oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Bartosz Bocheńczak obrał kurs na bezpośrednie spotkania z ludźmi. Pod koniec letniego wypoczynku zaaranżował kolejne pikniki wyborcze, tym razem w Parku Wadów oraz w Swoszowicach. Reprezentant Konfederacji ma nadzieję na przyciągnięcie uwagi wyborców także poprzez bezkompromisowe odrzucenie SCT oraz krytyczne spojrzenie na dotychczasowy model kierowania miastem.

Mimo intensywnych działań w terenie, czołowi gracze jeszcze nie mieli okazji zmierzyć się w bezpośredniej dyskusji. Ten czas właśnie nadchodzi!

Wielka debata „Super Expressu” wejdzie na ekrany. Quiz, Ring i Czerwona Kartka

W nadchodzącą środę „Super Express” organizuje starcie kluczowych postaci wyścigu prezydenckiego: Łukasza Gibały, Moniki Piątkowskiej, Darii Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandry Owcy oraz Bartosza Bocheńczaka. Spotkanie, zaplanowane na około godzinę i dwadzieścia minut, nie będzie tradycyjną wymianą wyuczonych haseł. Zaproszeni goście zmierzą się z quizem sprawdzającym ich znajomość miasta, odpowiadając na pytania z zakresu m.in. transportu publicznego, budżetu czy kluczowych projektów inwestycyjnych. Następnie do głosu dojdą sami wyborcy, zadając pytania bezpośrednio kandydatom. Najwyższą temperaturę z pewnością zagwarantuje segment nazwany RING. Każdy z pretendentów wytypuje dwoje rywali, by zadać im niewygodne pytania, na które przewidziano czas na odpowiedź i ewentualną ripostę. Pikanterii doda możliwość użycia tzw. czerwonej kartki. Każdy otrzyma taką jedną, pozwalającą na natychmiastowe włączenie się do dyskusji po wypowiedzi konkurenta, co z kolei pociągnie za sobą prawo do kontrargumentacji.

O czym będą rozmawiać kandydaci? Finanse, komunikacja i współpraca z Radą Miasta

Lista tematów jest długa i dotyka najistotniejszych problemów aglomeracji. Słuchacze dowiedzą się, jakie recepty mają politycy na problem rosnącego zadłużenia, w jakim kierunku podąży Strefa Czystego Transportu, czy miasto udźwignie finansowo budowę metra, w jaki sposób zredukować wydatki na komunikację miejską i gdzie realizować nowe inwestycje mieszkaniowe. Pozostaje jeszcze jedna, niezwykle ważna kwestia: w jaki sposób nowy włodarz wyobraża sobie kooperację z obecną Radą Miasta, która utrzymała swój mandat mimo odwołania poprzedniego prezydenta?

Pytania mnożą się w lawinowym tempie: Kto rzuci wyzwanie Gibale? Czy Monika Piątkowska jednoznacznie odetnie się od poczynań Aleksandra Miszalskiego? Kto polegnie na teście ze znajomości lokalnych realiów? I kto zdecyduje się jako pierwszy wyciągnąć czerwoną kartkę?

Wszystko stanie się jasne już w najbliższą środę!

„BITWA O KRAKÓW” – kluczowe starcie przed wyborami na prezydenta. Zapraszamy w środę, 2 września, o godzinie 17:00 na transmisję na żywo za pośrednictwem internetowych kanałów „Super Expressu”.