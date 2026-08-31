Sikorski wysłał mocne ostrzeżenie Europie. Chodzi o Putina. „Niewygodna prawda”

• Radosław Sikorski alarmuje europejskich sojuszników, wskazując, że Władimir Putin z premedytacją bada odporność wolnego świata za pomocą zróżnicowanych działań.

• Polski minister spraw zagranicznych wzywa do podjęcia bardziej odważnych decyzji, kategorycznie wykluczając jakiekolwiek kompromisy z reżimem w Moskwie.

• Przeczytaj, z jakiego powodu szef MSZ uważa zachowawczość Zachodu za błąd oraz jakie kroki uchronią kontynent przed rosyjskim dyktatorem.

Działania reżimu z Moskwy nie są dziełem przypadku. Według analizy Radosława Sikorskiego, aktywność Władimira Putina to element precyzyjnie zaplanowanej gry, która służy badaniu wytrzymałości Sojuszu Północnoatlantyckiego i przekraczaniu ustalonych barier.

Minister spraw zagranicznych podzielił się swoimi przemyśleniami w artykule opublikowanym przez brytyjski magazyn „The Economist”. Głównym punktem jego wywodu jest ostrzeżenie przed pójściem na kompromisy i zbyt pospiesznym otwieraniem kanałów dyplomatycznych z rosyjskim rządem.

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Z obserwacji polskiego dyplomaty wynika, że część zachodniego establishmentu wierzy w magiczną moc powrotu do stołu rozmów jako sposobu na deeskalację konfliktu. Szef polskiego MSZ stanowczo przypomina, że taka postawa przyniesie drastycznie gorsze rezultaty.

Państwa europejskie nie mogą koncentrować wszystkich swoich wysiłków wyłącznie na zapobieganiu kolejnym napięciom. Rosyjski dyktator musi otrzymać jednoznaczny komunikat, że dalsze zaostrzanie kursu nie zagwarantuje mu żadnych strategicznych zysków.

W swoich rozważaniach na temat bezpieczeństwa, polski minister formułuje niezwykle kategoryczne wnioski.

– Niewygodną prawdą jest to, że Europa musi zaakceptować większe ryzyko w perspektywie krótkoterminowej, aby uniknąć znacznie poważniejszych zagrożeń w przyszłości – napisał Radosław Sikorski w „The Economist”.

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Szef resortu spraw zagranicznych zauważa, że napór ze strony Moskwy wykracza daleko poza operacje zbrojne na terytorium Ukrainy. Do arsenału Kremla zalicza między innymi cyberataki, operacje dywersyjne, bezzałogowce, zagłuszanie systemów nawigacji i dezinformację. W jego opinii te zdarzenia łączą się w szeroką kampanię sprawdzającą czujność państw sojuszniczych.

Dla Radosława Sikorskiego kluczowym zagadnieniem pozostaje obecna odpowiedź Paktu Północnoatlantyckiego. Kwestią sporną nie jest już tylko fakt testowania naszych granic, ale przede wszystkim to, czy zachodnie demokracje odpowiednio zdiagnozowały rosyjską taktykę i potrafią skutecznie zablokować plany agresora.

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Polski dyplomata odniósł się w tekście do popularnej w europejskich stolicach narracji, z której wynika, że całkowite złamanie rosyjskiej potęgi mogłoby wywołać niekontrolowaną anarchię po ewentualnej zmianie władzy w Moskwie.

Taka ewentualność nie jest dla ministra żadnym argumentem przemawiającym za uległością względem Władimira Putina. Zdaniem polityka, wizja całkowitego rozpadu Federacji Rosyjskiej jest mocno przerysowana, a w rzeczywistości należałoby się spodziewać raczej wewnętrznych tarć w najwyższych kręgach tamtejszej władzy.

Obawa przed chaosem po usunięciu ze stanowiska rosyjskiego prezydenta sprawia, że część polityków apeluje o nawiązanie dialogu. Radosław Sikorski traktuje ten sposób myślenia jako wyjątkowo szkodliwy.

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Dla szefa dyplomacji sprawą bezdyskusyjną jest fakt, że rządy państw wolnego świata muszą stawiać na pierwszym miejscu bezpieczeństwo własnych obywateli, a nie zadręczać się ewentualnymi problemami wewnętrznymi w państwie rosyjskim po stanowczej reakcji Zachodu.

Ta część analizy stanowi niezwykle wyrazisty punkt jego publikacji. Polski minister argumentuje, że społeczność międzynarodowa musi przygotować się na ponoszenie prawdziwych kosztów, ponieważ same nakłady finansowe nie wystarczą do obrony.

– Podstawowym obowiązkiem europejskich przywódców jest ochrona swoich obywateli przed rosyjskimi zagrożeniami, a nie ochrona Rosji przed samą sobą – podkreślił Sikorski.

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Minister spraw zagranicznych nie wyklucza ostatecznie dyplomatycznego zakończenia konfliktu, ale stawia twarde wymagania: słowa płynące z Kremla muszą mieć pokrycie w rzeczywistości. Zgodnie z analizą polityka, wschodni sąsiad niezmiennie traktuje nasz kontynent wrogo, dlatego Europejczycy nie mogą pozwalać sobie na pośpieszne kroki w tył pod wpływem nacisków.

Potencjalne chęci rosyjskiego przywódcy do zakończenia działań zbrojnych muszą być analizowane wyłącznie na podstawie jego realnych kroków, a nie postulatów oznaczających faktyczne poddanie się państwa ukraińskiego.

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