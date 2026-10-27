Polska wygrywa rywalizację o centrum serwisowania rakiet Patriot

Polski sektor obronny doczekał się niezwykle istotnego rozstrzygnięcia. We wtorek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała informację, że to właśnie na terenie naszego kraju powstanie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot. W wyścigu o realizację tego projektu Polska musiała pokonać trzy inne europejskie państwa, którymi były Niemcy, Holandia oraz Norwegia.

„Historyczna decyzja! Centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce!” – ogłosiła wiceszefowa MON na platformie X.

Polityk zwróciła uwagę na fakt, że propozycja przedstawiona przez nasz kraj uzyskała najwyższe noty już w fazie składania wniosków. Ostateczny sukces to rezultat wielomiesięcznych rozmów oraz ścisłego współdziałania z amerykańskimi partnerami.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o inwestycji za miliard złotych

Z szacunków przedstawionych przez wiceminister obrony narodowej wynika, że całkowity koszt inwestycji zamknie się w kwocie około miliarda złotych. Zanim jednak projekt wejdzie w fazę realizacji, stronę rządową czekają dalsze negocjacje w celu ustalenia szczegółowych warunków tego przedsięwzięcia.

„Teraz przed nami intensywne 60 dni, bo tyle mamy na bardzo konkretne rozmowy z firmą Lockheed Martin, na kluczowe decyzje” – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka podczas konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

Przedstawicielka resortu obrony zastrzegła, że nowa placówka nie rozpocznie swojej działalności natychmiastowo. Cały proces przystosowania obiektu do pracy pochłonie przynajmniej kilkanaście miesięcy. Choć Amerykanie otrzymali już wstępne propozycje dotyczące umiejscowienia bazy, dokładna lokalizacja pozostaje na ten moment tajemnicą.

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NATO daje Polsce ważny sygnał w sprawie bezpieczeństwa

W ocenie Sobkowiak-Czarneckiej wybór Polski na gospodarza centrum wykracza daleko poza korzyści czysto militarne oraz ekonomiczne. Taki krok stanowi przede wszystkim czytelny dowód na to, że państwa sojusznicze podchodzą do kwestii naszego bezpieczeństwa z pełną powagą.

„To jest jasna gwarancja ze strony NATO, że NATO trzyma się razem i całe NATO stoi za każdym swoim partnerem, za każdym elementem sojuszu” – podkreśliła wiceszefowa MON.

Wiceszefowa resortu zaznaczyła również, że ta decyzja stanowi potwierdzenie, iż nasz kraj nie pozostaje sam w obliczu ewentualnych zagrożeń. Planowana baza będzie jedynym tego typu obiektem ulokowanym poza granicami USA, co jeszcze bardziej podnosi jej rangę w całym europejskim systemie wsparcia dla rakiet PAC-3.

Na koniec Magdalena Sobkowiak-Czarnecka skierowała słowa podziękowania do premiera Donalda Tuska za okazane jej zaufanie, a także do ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza za wyznaczenie jej na główną negocjatorkę. Wiceminister wyraźnie podkreśliła, że w wypracowaniu ostatecznego porozumienia bardzo istotną rolę odegrała zgodna współpraca strony rządowej z prezydentem Karolem Nawrockim.