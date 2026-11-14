Wybory na Alasce. Po blisko 30 latach Demokraci odbijają stan z rąk Republikanów

Wybory gubernatora na Alasce. Jonathan Kreiss-Tomkins pokonał troje Republikanów

Jonathan Kreiss-Tomkins pokonał w wyborach troje przedstawicieli Partii Republikańskiej: Dave'a Bronsona, Trega Taylora i Bernadette Wilson. Zgodnie z prognozami jego zwycięstwo oznacza zakończenie ośmiu lat rządów republikańskiego gubernatora Mike'a Dunleavy'ego.

Program wyborczy Jonathana Kreiss-Tomkinsa. Podatki dla branży naftowej i edukacja

W trakcie kampanii wyborczej kandydat Demokratów opowiadał się m.in. za pełnym finansowaniem szkół publicznych ze środków stanowych. Proponował także wprowadzenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla producentów ropy naftowej i paliw. Kwestia ta jest szczególnie istotna na Alasce, ponieważ tamtejsza gospodarka w znacznym stopniu bazuje na przemyśle naftowo-paliwowym.

Kreiss-Tomkins postulował również tymczasowe wstrzymanie powstawania kolejnych centrów danych w stanie. Zakaz budowy nowych obiektów obowiązywałby do czasu opracowania przez stanowych ustawodawców regulacji dotyczących ich funkcjonowania.

Polityk Partii Demokratycznej zadeklarował także chęć stworzenia administracji stanowej z udziałem przedstawicieli różnych ugrupowań. Znaleźliby się w niej zarówno politycy Demokratów i Republikanów, jak również osoby niezależne.

Wybory w USA. Demokraci przejmują władzę w 30 stanach

Z przedstawionych rezultatów wyborów przeprowadzonych 3 listopada wynika, że politycy Partii Demokratycznej obejmą urzędy gubernatorów w 30 z 50 stanów USA. Do tego grona należą także Iowa, Ohio i Teksas, gdzie od wielu lat większość wyborców popierała kandydatów Republikanów. W 2026 roku wybory gubernatorskie odbywały się łącznie w 36 amerykańskich stanach.