Wielki blok prawicy kontra koalicja 15 października. Kto przejąłby władzę? Wyniki sondażu

Co, gdyby prawica poszła do wyborów zjednoczona?

Nieco mniej niż rok został do wyborów parlamentarnych. Emocje polityczne rosną, a podgrzewają je takie wypowiedzi jak niedawna Jarosława Kaczyńskiego. Podczas Marszu Niepodległości prezes PiS zadeklarował, że będzie działał, aby na prawicy powstała jedna wspólna lista w wyborach do Sejmu.

To znaczący zwrot, bo do tej pory lider największej partii opozycyjnej odżegnywał się od współpracy z radykałami pokroju Grzegorza Brauna (jego partia Konfederacja Korony Polskiej w ostatnim sondażu dla "Super Expressu" uzyskała 8.5% poparcia i konsekwentnie jest wskazywana jako czwarta siła polityczna w kraju).

Deklaracja Kaczyńskiego może mieć związek ze stale spadającym sondażowym poparciem dla jego partii. W niedawnym badaniu jego partia uzyskała zaledwie 15.5%, tym samym o jedynie półtora procenta wyprzedzając Konfederację.

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków o to kogo by poparli, gdyby doszło do starcia dwóch wielkich bloków wyborczych - koalicji prawicowej oraz obecnie rządzącej koalicji 15 października (po tej stronie sceny politycznej również wciąż nie ma zgody co do koncepcji ewentualnego wspólnego startu i toczą się dyskusje na ten temat).

Z badania wynika, że najwięcej wskazań uzyskałaby Zjednoczona Prawica, obejmująca Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie Rozwój Plus, Konfederację oraz Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W sondażu blok zyskał 46,6 proc. poparcia.

Z kolei Koalicja 15 X, czyli wspólna lista Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 oraz Nowej Lewicy zebrałaby głosy 41,3 proc. badanych.

W badaniu uwzględniono również startującą samodzielnie partię Razem, która uzyskała 5,8 proc. głosów, przekraczając ustawowy próg wyborczy. Odpowiedź „Nie wiem/Trudno powiedzieć” wybrało 6,3 proc. badanych.

Kto by rządził przy dwóch blokach?

Na potrzeby badania przeprowadzono również symulację według modelu przeliczania głosów na mandaty opracowanego przez prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wynika z niej, że szeroki blok prawicowy zyskałby 242 mandaty, co oznaczałoby samodzielną większość w 460-osobowym parlamencie.

Z kolei Koalicja 15 X wprowadziłaby według do Sejmu 212 posłów, a partia Razem 6.

W tym układzie nawet ewentualny sojusz Koalicji 15 X oraz partii Razem nie dawałby władzy obecnie rządzącym, bo dysponowaliby oni zaledwie 218 głosami, czyli o 13 mandatów za mało, aby stworzyć większościowy rząd.

Wyniki potwierdzają obecną w sondażach już od kilku lat tendencje zgodnie z którą do władzy w kraju konsekwentnie dążą formacje prawicowe, a obecna koalicja tzw. 15 października nie ma przy obecnej sytuacji politycznej szans na przedłużenie swoich rządów na kolejne 4 lata.

Omawiany sondaż przeprowadzono w dniach 6-9 listopada 2026 r., metodą mix-mode online oraz standaryzowanych wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CAWI i CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.

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