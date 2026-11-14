Nowy sondaż wyborczy. Czy Zjednoczona Prawica ma szansę przejąć władzę w Sejmie?

Nowy sondaż wyborczy. Wyniki głosowania na dwa wielkie bloki polityczne

W sondażu przeanalizowano hipotetyczny wariant wyborów, w którym rywalizowałyby ze sobą dwa duże bloki polityczne. Jak poinformowała Wirtualna Polska, badanie przeprowadzono w związku z dyskusjami na temat możliwej konsolidacji poszczególnych ugrupowań.

Uczestników badania zapytano, na kogo zagłosowaliby w sytuacji, gdyby główne partie polityczne postanowiły wystartować w wyborach na wspólnych listach.

Z rezultatów sondażu wynika, że najwyższe poparcie, sięgające 46,6 proc., zdobyłaby Zjednoczona Prawica. W takim układzie w skład bloku weszłyby Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Drugą pozycję zajęłaby Koalicja 15 X, którą tworzyłyby Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Nowa Lewica. Wspólną listę tych ugrupowań poparłoby 41,3 proc. respondentów.

Sondaż pokazuje również, że partia Razem, startująca niezależnie od pozostałych ugrupowań, uzyskałaby 5,8 proc. głosów, przekraczając tym samym pięcioprocentowy próg wyborczy. Z kolei 6,3 proc. ankietowanych nie było w stanie określić, na kogo zagłosowałoby w takim scenariuszu.

Podział mandatów w Sejmie dla Zjednoczonej Prawicy i Koalicji 15 X

Wirtualna Polska opublikowała również symulację podziału miejsc w Sejmie, przygotowaną na podstawie rezultatów badania. Według obliczeń opartych na modelu prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego szeroka koalicja ugrupowań prawicowych uzyskałaby 242 mandaty. Oznaczałoby to samodzielną większość w Sejmie liczącym 460 posłów.

Według tej samej metody Koalicja 15 X zdobyłaby 212 miejsc w parlamencie. Z kolei ugrupowanie Razem otrzymałoby sześć mandatów.

„W tym układzie sojusz Koalicji 15 X oraz partii Razem dysponowałby łącznie zaledwie 218 głosami, czyli o 13 mandatów za mało, aby sformować gabinet większościowy” – podsumowała Wirtualna Polska.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Metodologia badania

Badanie United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski odbyło się między 6 a 9 listopada 2026 roku. Zastosowano metodę mieszaną, obejmującą ankiety internetowe (CAWI) oraz standaryzowane wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI). W sondażu uczestniczyło 1000 pełnoletnich Polaków.

Wyniki odnoszą się do hipotetycznego scenariusza, w którym partie startują w wyborach ze wspólnych list. Przedstawiony podział mandatów jest natomiast symulacją przygotowaną według określonego modelu, a nie prognozą faktycznego rezultatu wyborów.

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