Współpraca na linii Nawrocki – Tusk. Polacy wydali bardzo surowy werdykt

Zapytaliśmy Polaków o relacje między prezydentem a premierem.

Badani w nowym sondażu ocenili jakość tej politycznej koegzystencji.

Rezultaty wskazują na ogromny kryzys zaufania do współpracy liderów.

Konflikt między Pałacem Prezydenckim a rządem

Relacje na linii "duży pałac" – "mały pałac" to kluczowy element funkcjonowania władzy wykonawczej w Polsce. Były premier Leszek Miller w swojej książce "Anatomia siły" zwracał uwagę, że napięcia są niemal systemowo wpisane w nasz ustrój polityczny. Polityk analizował tę kwestię, odnosząc się nawet do specyficznej sytuacji braci Kaczyńskich.

„Można ograniczać jego siłę poprzez lepszą współpracę osobistą, ale całkiem uniknąć różnych konfliktów nie można. Z tym większą ciekawością oglądałem później eksperyment Kaczyński-Kaczyński. Zastanawiałem się, czy dojdzie do momentu, w którym »szorstka przyjaźń« ujawni się nawet w stosunkach między bliźniakami. Okres jednoczesnej prezydentury Lecha i premierostwa Jarosława był za krótki, ale gdyby był dłuższy, to jestem przekonany, że nawet oni musieliby się zetrzeć” – zaskakująco oceniał.

Miller przyznał samokrytycznie, że w przeszłości to on w dużej mierze odpowiadał za pogorszenie stosunków z ówczesnym prezydentem. Wspominał moment, w którym przekroczył granice dobrego smaku podczas sporu o nominację ministerialną, zwracając się do głowy państwa w sposób lekceważący.

„Przesadziłem i zacząłem prezydenta traktować w sposób niewłaściwy (...) Ktoś mi to zresztą przypomniał, że kiedy chodziło o ministerialną nominację i Kwaśniewski zaczął ją kontestować, powiedziałem coś w rodzaju: »Oluś, przecież ty nie masz w tej sprawie nic do powiedzenia«. Nawet jeśli z konstytucyjnego punktu widzenia miałem rację, to taka reakcja nie była przyjazna. Takie rzeczy się pamięta, szczególnie jeśli sprawuje się urząd głowy państwa” – wspominał.

Sondaż o relacjach Tuska i Nawrockiego

Na zlecenie "Super Expressu' Instytut Badań Pollster sprawdził nastroje społeczne dotyczące bieżącej koabitacji. Rezultaty nie pozostawiają złudzeń i wskazują na fatalny odbiór relacji między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem. Pozytywnie tę współpracę ocenia zaledwie 12 proc. ankietowanych, przy czym tylko 2 proc. uważa ją za zdecydowanie dobrą. Wariant "raczej dobrze" wybrało 10 proc. badanych.

Zdecydowana większość obywateli patrzy na działania obu polityków krytycznie. Niezadowolenie wyraża aż 77 proc. respondentów. W tej grupie 36 proc. ocenia relacje jako "raczej złe", a aż 41 proc. jest przekonanych o "zdecydowanie złej" współpracy. Zdania w tej kwestii nie ma 11 proc. pytanych. Wyniki te jasno pokazują, że Polacy negatywnie oceniają dynamikę między najważniejszymi osobami w państwie.

Badanie wykonano w dniach 25-26 lutego 2026 roku na próbie 988 dorosłych Polaków metodą CAWI.