Rozpad Polski 2050 a przyszłość rządu. Sondaż ujawnia nastroje Polaków

Wewnętrzne podziały w Polsce 2050 rodzą uzasadnione pytania o trwałość większości rządowej w perspektywie wyborów zaplanowanych na 2027 rok. Najnowsze badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Onetu wskazuje na brak jednoznacznej oceny sytuacji wśród obywateli. Polacy są wyraźnie podzieleni w kwestii tego, czy polityczne zawirowania oznaczają jedynie korektę układu sił, czy też zwiastują poważny kryzys gabinetowy.

Wyniki sondażu dla Onetu

Z analizy danych wynika, że 36,6 proc. respondentów nie wierzy, by podział w szeregach Polski 2050 skutkował końcem obecnej koalicji. Grupa pesymistów jest jednak znacząca, gdyż 30,6 proc. ankietowanych wieszczy upadek rządu jeszcze przed upływem kadencji w 2027 roku. Uwagę zwraca również bardzo wysoki odsetek osób niezdecydowanych – aż 32,8 proc. badanych nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja nastrojów społecznych

Mimo że odpowiedź przecząca scenariuszowi kryzysowemu pojawiała się najczęściej, jej przewaga jest minimalna. W oczach społeczeństwa podział w partii może być więc interpretowany dwojako: jako techniczna roszada w Sejmie lub zapalnik poważniejszego konfliktu wewnątrz obozu władzy. Duża liczba niezdecydowanych wyborców sugeruje, że sytuacja jest dynamiczna, a ostateczny osąd Polaków będzie zależał od tego, czy emocje zostaną wygaszone, czy też dojdzie do eskalacji napięcia.

Pytanie badawcze w sondażu

W badaniu przeprowadzonym przez SW Research zadano ankietowanym jedno, konkretne pytanie dotyczące przyszłości koalicji rządzącej:

„Czy uważa Pani/Pan, że rozpad Polski 2050 na dwa osobne kluby doprowadzi do upadku koalicji rządzącej przed wyborami w 2027 r.?”

Metodologia badania SW Research

Pomiar opinii publicznej zrealizowano 25 lutego 2026 roku. Wykorzystano metodę wywiadów on-line (CAWI) na platformie SW Panel. Badaniem objęto reprezentatywną grupę 800 dorosłych osób z całego kraju.

