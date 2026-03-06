Wpis Beaty Mazurek o zdradzie wywołał burzę. Wiadomo, w jakiego kandydata PiS na premiera uderza

Oczekiwanie na ogłoszenie faworyta kierownictwa do fotela premiera budzi ogromne emocje, co potęguje internetowy wpis Beaty Mazurek o zdradzie.

budzi ogromne emocje, co potęguje internetowy wpis Beaty Mazurek o zdradzie. Słowa byłej rzeczniczki uderzają w Jakuba Banaszka, który rywalizuje na giełdzie nazwisk z Przemysławem Czarnkiem oraz Piotrem Nowakiem.

Skrajna rotacja sympatii politycznych włodarza Chełma stanowi poważny problem wizerunkowy w rywalizacji o zaufanie partyjnych struktur.

W kuluarach coraz głośniej mówi się o tym, że Jarosław Kaczyński wywróci stolik i zaprezentuje kandydata z drugiego szeregu.

Beata Mazurek atakuje prezydenta Chełma. Wpis o zdradzie dzieli polityków PiS

Przed sobotnią konwencją Prawa i Sprawiedliwości spór wewnątrz ugrupowania przybrał na sile za sprawą Beaty Mazurek. Europosłanka opublikowała w sieci enigmatyczny komunikat, w którym wspomniała o politycznej zdradzie w decydującym momencie. Choć w jej oświadczeniu nie padły żadne konkretne personalia, czołowi działacze partii nie mają najmniejszych wątpliwości, do kogo adresowane były te słowa.

Kuluarowe spekulacje jednoznacznie wskazują, że głównym celem wewnątrzpartyjnego ataku jest Jakub Banaszek, którego notowania na giełdzie potencjalnych premierów mocno poszybowały w górę. Otwarty konflikt między nim a byłą rzeczniczką z Lubelszczyzny ciągnie się od dłuższego czasu, brutalnie obnażając dzisiejsze pęknięcia w formacji

"Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto raz zdradził, miał zostać premierem. Autopromocja nie działa na wszystkich. Naprawdę. Bo kto raz zdradził - zrobi to znowu" - pisała Mazurek.

Wytypowanie lidera do walki o najważniejsze stanowisko w państwie stanowi dla kierownictwa ugrupowania ogromne wyzwanie wizerunkowe oraz polityczne. Prezes formacji analizuje obecnie wiele różnych koncepcji, a w gronie faworytów przeplatają się zasłużeni działacze oraz obiecujący przedstawiciele samorządu. Najczęściej dyskutuje się o czterech konkretnych kandydaturach.

Przemysław Czarnek – były szef resortu edukacji słynie z bezkompromisowego przekazu, co zapewnia mu niesłabnące poparcie w najtwardszym elektoracie i buduje silną pozycję negocjacyjną.

i buduje silną pozycję negocjacyjną. Jakub Banaszek – włodarz Chełma kreuje wizerunek energicznego menedżera z prowincji, jednak jego dotychczasowe roszady partyjne są uznawane za ogromne obciążenie.

Lucjusz Nadbereżny – prezydent Stalowej Woli uchodzi za wzór sprawnego samorządowca, który od lat skutecznie umacnia lokalną pozycję Prawa i Sprawiedliwości.

Piotr Nowak – uznany ekonomista i były minister rozwoju to propozycja technokratyczna, mająca udowodnić pełną gotowość partii do odparcia kryzysu gospodarczego.

Lider formacji może jednak zignorować medialne spekulacje i ostatecznie postawić na zupełnie nieoczekiwanego polityka. Wskazanie osoby spoza wąskiego grona faworytów idealnie realizowałoby obietnice dotyczące wielkiego zaskoczenia.

Kim jest Jakub Banaszek? Kontrowersyjna przeszłość faworyta do fotela premiera

Prawdziwe motywy ataku europosłanki stają się w pełni zrozumiałe dopiero po prześwietleniu zawiłej kariery prezydenta Chełma. Prawnik z wykształcenia stawiał swoje pierwsze kroki w przestrzeni publicznej jako członek Młodych Demokratów, wspierających zaplecze Platformy Obywatelskiej. Następnie zdecydował się na transfer do politycznych struktur Polski Razem, by ostatecznie w ramach Porozumienia Jarosława Gowina podjąć ścisłą współpracę urzędniczą z rządem Mateusza Morawieckiego.

Samorządowiec ostatecznie wygrał zmagania o urząd w 2018 roku pod szyldem Zjednoczonej Prawicy, podczas gdy jego matka Anna Dąbrowska-Banaszek reprezentowała wyborców jako posłanka partii Kaczyńskiego. Gdy obóz władzy zaczął tracić spójność, polityk opuścił Gowina i założył organizację OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej. Taka nieustanna rotacja partyjnych sympatii do dziś służy jego przeciwnikom jako niezbity dowód na deficyt politycznej lojalności.

Wskazanie polityka walczącego o stanowisko szefa rządu to aktualnie najpilniej strzeżony sekret całego ugrupowania. Z wewnątrzpartyjnych przecieków jasno wynika, że kuluarową decyzję Jarosława Kaczyńskiego poznało wyłącznie absolutne kierownictwo, w tym były szef resortu obrony Mariusz Błaszczak oraz Joachim Brudziński.

„Kandydatem będzie doświadczony polityk, a sam wybór może być dużym zaskoczeniem” – wyjawił wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz podczas porannej dyskusji na antenie portalu Wirtualna Polska.

W ramach przypomnienia sylwetki polityk, poniżej prezentujemy krótką fotorelację z prywatnego wyjazdu europosłanki Beaty Mazurek na krajowy festiwal muzyczny do Opola.

Poniżej galeria zdjęć: Beata Mazurek z PiS balowała na weselu Cichopek i Kurzajewskiego. Była posłanka wyglądała jak milion dolarów!

18