Jarosław Margielski z PiS kandydatem na premiera? Zaskakujące głosy mieszkańców Otwocka

Jarosław Margielski w grze o fotel premiera? Otwock zabrał głos

Spekulacje dotyczące przyszłości polskiej sceny politycznej nabierają tempa. Wśród nazwisk wymienianych jako potencjalni kandydaci na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, obok doświadczonych polityków, pojawiają się także skuteczni samorządowcy. Jednym z nich jest właśnie Jarosław Margielski, którego zarządzanie Otwockiem jest postrzegane w partii jako wzór do naśladowania.

Temat ten wywołuje żywe dyskusje nie tylko w Warszawie, ale przede wszystkim w samym Otwocku. Postanowiliśmy sprawdzić, czy mieszkańcy widzieliby swojego prezydenta na czele rządu. Wyniki naszej sondy pokazują, że opinia publiczna jest głęboko podzielona, a argumenty obu stron są niezwykle wyraziste.

Głosy poparcia: „Młody, dynamiczny, dużo zrobił dla Otwocka”

Wielu naszych rozmówców nie kryło entuzjazmu na myśl o ewentualnym awansie prezydenta Margielskiego. Głównym argumentem zwolenników jest widoczna i pozytywna transformacja miasta w trakcie jego kadencji. Dla nich, jego skuteczność w zarządzaniu lokalną społecznością jest najlepszą rekomendacją na najwyższe stanowiska w państwie.

Jeden z mieszkańców podkreśla: „Wprowadził bardzo dużo zmian w Otwocku. Wygląda miasto zupełnie inaczej niż na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 30-40 lat. Jest młody, dynamiczny”.

Część osób zwraca uwagę, że oceniając kandydata, nie należy kierować się przynależnością partyjną, lecz realnymi osiągnięciami i cechami charakteru. „To uważam, że nie powinno się patrzeć na to, z jakiego jest ugrupowania, tylko jak zarządza, jakim jest człowiekiem” – słyszymy w sondzie.

Inne głosy poparcia były jeszcze bardziej bezpośrednie i pełne uznania:

„Wspaniałym. Młody chłopak, głowę ma tam, gdzie trzeba”.„Jak jest dobrym prezydentem, to i byłby dobrym premierem”.„To jest super człowiek [...] Myślę, że dobrym [premierem]”.„Sprawdziłby się jako premier? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze”.Te wypowiedzi pokazują, że w oczach wielu mieszkańców Jarosław Margielski to nie tylko sprawny administrator, ale polityk z potencjałem na objęcie znacznie ważniejszej roli w kraju.

Naturalna ścieżka kariery czy strata dla miasta?

Dla niektórych awans na stanowisko premiera byłby logicznym zwieńczeniem dotychczasowej kariery prezydenta Otwocka. Jak mówi jedna z pytanych osób: „Bardzo dobre posunięcie. [...] dużo zrobił dla Otwocka, dużo więcej niż poprzedni prezydent miasta. Poza tym kończy mu się kadencja, a uważam, że kariera jego jest niesamowita”.

Pojawił się również argument związany z lokalnym patriotyzmem i zaufaniem do kogoś, kto zna problemy regionu: „Jest stąd. To będzie dbał”. Ta opinia sugeruje, że premier wywodzący się z mniejszej miejscowości mógłby lepiej dbać o interesy całej Polski.

Jeszcze inny głos jednoznacznie łączy lokalne sukcesy z potencjałem na skalę krajową: „On dużo zrobił jako Margielski dla Otwocka i jako premier też dużo zrobi dla Polski, uważam”.

Sceptycyzm i krytyka: „Nie, nie, absolutnie”

Jednak obraz, jaki wyłania się z naszej sondy, nie jest jednoznaczny. Równie głośno, co pochwały, brzmiały słowa sceptycyzmu i otwartej krytyki. Głównym zarzutem, który się pojawiał, była przynależność partyjna do Prawa i Sprawiedliwości.

„Wolałabym już, żeby przyszły premier nie był związany z żadną z tych patologicznych partii” – stwierdziła jedna z mieszkanek, wyrażając swoje ogólne zniechęcenie do obecnej sceny politycznej.

Inni mieszkańcy, pytani o to, czy Jarosław Margielski byłby dobrym kandydatem na premiera, odpowiadali krótko i stanowczo, nie chcąc wchodzić w szczegóły: „Nie. Dlatego, że nie. Takie mam osobiste zdanie, a nie muszę się dzielić z tym”.

Szczególnie interesująca jest opinia, która pokazuje wewnętrzny konflikt wielu mieszkańców. Jedna z osób, mimo że docenia zmiany w mieście, kategorycznie sprzeciwia się krajowej karierze prezydenta: „Nie, nie, absolutnie. To nie podoba mi się ten prezydent i koniec. Chociaż bardzo dużo robi dla Otwocka. To jest fakt, ale nie [nie nadawałby się na premiera]”. To dowód na to, że nawet zwolennicy jego lokalnej działalności niekoniecznie widzą go w roli lidera rządu.

Co dalej z Otwockiem? Mieszkańcy myślą o przyszłości

W rozmowach pojawił się również bardzo praktyczny wątek: co stałoby się z miastem, gdyby jego prezydent faktycznie odszedł do wielkiej polityki? Dla części osób byłaby to odczuwalna strata. „No a pewnie, że żal. Na pewno. Przecież tyle dobrych rzeczy zrobił” – mówi jedna z rozmówczyń.

Inni jednak patrzą na taki scenariusz ze spokojem, a nawet wskazują potencjalnych następców, co może świadczyć o zaufaniu do lokalnej sceny politycznej. „Ma też godnych następców jak Paweł Walo na przykład. [...] Sądzę, że Paweł Walo wygra tę kadencję” – słyszymy. To pokazuje, że polityczna przyszłość Otwocka jest tematem dyskusji. Pojawił się też bardziej zdystansowany komentarz, sugerujący, że ewentualny awans byłby korzystny przede wszystkim dla samego polityka: „Dla niego na pewno nie żal [że odchodzi do wielkiej polityki]”.

Sonda uliczna w Otwocku pokazuje, że Jarosław Margielski to polityk, który nikogo nie pozostawia obojętnym. Dla jednych jest symbolem skuteczności, młodości i dynamizmu, a jego potencjalna nominacja na premiera to naturalny krok naprzód. Dla innych pozostaje przedstawicielem partii, której nie popierają, a jego lokalne sukcesy nie przekładają się na zaufanie w skali kraju.

Poniżej galeria zdjęć: Dawny ośrodek wczasowy zakładów Wedla w Otwocku

