Pilne! Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku? Poważny dyplomatyczny zgrzyt

Wołodymyr Zełenski planował początkowo uczestnictwo w gdańskiej Konferencji Odbudowy Ukrainy.

Z kuluarowych przecieków wynika, że głowa ukraińskiego państwa zrezygnowała z wizyty w naszym kraju.

Przewodnictwo nad delegacją z Kijowa ma przejąć szefowa ukraińskiego rządu, Julia Swyrydenko.

Głównym powodem napięć jest głośna decyzja Karola Nawrockiego o pozbawieniu ukraińskiego przywódcy Orderu Orła Białego.

Gdańskie forum zaplanowano na 25–26 czerwca, a jego głównym tematem ma być powojenna odbudowa zniszczonego kraju.

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Końcówka czerwca miała przynieść jedno z najbardziej kluczowych wydarzeń politycznych tego roku. Spodziewano się, że Wołodymyr Zełenski zaszczyci swoją obecnością Konferencję Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, która gromadzi najważniejszych liderów politycznych, przedstawicieli globalnych instytucji oraz wielkiego biznesu. Obecnie jednak udział głowy ukraińskiego państwa w tym prestiżowym spotkaniu stanął pod wielkim znakiem zapytania.

Jak donoszą nieoficjalnie dziennikarze stacji Polsat News oraz Polskiego Radia, ukraińskiego przywódcy zabraknie na Pomorzu. Jego miejsce na czele oficjalnej delegacji zajmie najprawdopodobniej szefowa rządu, premier Julia Swyrydenko. Choć brakuje jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie, samo rozważanie takiego wariantu dobitnie udowadnia, jak ogromny kryzys dyplomatyczny dotknął relacje między Kijowem a Warszawą.

Dla wielu obywateli naszego kraju takie doniesienia niosą ze sobą potężny ładunek symboliczny. Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji Polska wyrastała na kluczowego sprzymierzeńca Kijowa na arenie międzynarodowej. Państwo polskie otworzyło granice dla uchodźców, słało sprzęt militarny i zapewniało niezachwiane wsparcie na szczeblu dyplomatycznym. W tej chwili jednak stosunki bilateralne weszły w najczarniejszy okres od wielu miesięcy.

Julia Swyrydenko na czele delegacji zamiast Zełenskiego. Kim jest przedstawicielka Kijowa?

Jeżeli zakulisowe doniesienia medialne okażą się prawdziwe, to właśnie szefowa rządu Julia Swyrydenko weźmie na siebie ciężar reprezentowania ukraińskich interesów w Gdańsku. Z dyplomatycznego punktu widzenia oznacza to, że władze w Kijowie nie bojkotują całkowicie nadmorskiego forum, ale w sposób celowy i widoczny obniżają rangę państwową swojej reprezentacji.

Eksperci ostrzegają, że takie posunięcie ma niezwykle wyrazisty charakter. Konferencja Odbudowy Ukrainy wykracza bowiem poza ramy rutynowych spotkań dyplomatycznych. To kluczowa platforma, na której zapadają strategiczne decyzje dotyczące miliardowych funduszy, modernizacji infrastruktury, stabilności energetycznej oraz przyszłego bezpieczeństwa kraju zrujnowanego przez armię Władimira Putina. Wizyta Zełenskiego niosła więc za sobą nie tylko wagę polityczną, ale również ogromny ładunek emocjonalny.

Rezygnacja z przyjazdu ukraińskiego przywódcy do Polski byłaby wymownym sygnałem, obok którego nie można przejść obojętnie. Nabrałoby to szczególnego znaczenia właśnie po ostatnich incydentach, w których bolesne kwestie historyczne zdominowały agendę najważniejszych rozmów międzypaństwowych.

Spór o UPA i Order Orła Białego. Tak Karol Nawrocki rozpętał konflikt z Zełenskim

Głównym powodem obecnego tąpnięcia jest bezprecedensowy ruch Karola Nawrockiego, który zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Swoje postępowanie polski prezydent argumentował faktem, że jedna z ukraińskich brygad wojskowych otrzymała niedawno patronat odwołujący się do „bohaterów UPA”.

Głowa polskiego państwa stanowczo zapewniała, że ten krok w żadnym wypadku nie ma charakteru antyukraińskiego i nie wpływa na fundamentalne założenia obronne Rzeczypospolitej. Nawrocki akcentował, że Warszawa nadal twardo stoi u boku Kijowa, ponieważ imperializm rosyjski zagraża bezpieczeństwu całego kontynentu. Zarazem dał do zrozumienia, że w sferze bolesnej pamięci historycznej strona ukraińska przekroczyła czerwoną linię, wobec której polskie władze nie mogły milczeć.

Odpowiedź ze strony ukraińskich władz nadeszła błyskawicznie i charakteryzowała się ogromną ostrością. Wołodymyr Zełenski publicznie ogłosił, że bezzwłocznie zwraca przyznany mu Order Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP. W wydanym komunikacie zapewnił o ogromnej wdzięczności wobec polskiego społeczeństwa za dotychczasową pomoc, lecz nie zamierzał ukrywać ogromnego oburzenia postępowaniem Karola Nawrockiego.

Lider Ukrainy stwierdził bezpośrednio, że skoro polska głowa państwa akceptuje sytuację, w której tak prestiżowe odznaczenie nadal posiadają postacie takie jak Katarzyna II, Benito Mussolini czy Gerhard Schröder, to strona ukraińska nie zamierza tego w żaden sposób komentować. Była to niezwykle mocna, przemyślana i cierpka wypowiedź, która miała wywołać potężny rezonans na arenie międzynarodowej.

Konferencja Odbudowy Ukrainy bez Zełenskiego. Gdańsk symbolem dyplomatycznego chłodu

Zorganizowana na Pomorzu Konferencja Odbudowy Ukrainy miała stanowić wielki dowód na absolutną spójność interesów państwa polskiego, ukraińskiego oraz zachodnich sojuszników. Głównym założeniem eventu jest zintegrowanie wsparcia całego świata dla narodu, który od dłuższego czasu krwawi w starciach z siłami rosyjskimi. Na agendzie miały dominować fundamentalne zagadnienia dotyczące logistyki, sektora energetycznego, bezpieczeństwa i kluczowych inwestycji.

Z tego powodu ewentualna absencja Wołodymyra Zełenskiego to coś znacznie poważniejszego niż zwykła roszada w harmonogramie paneli dyskusyjnych. To namacalny dowód na polityczny konflikt, który tlił się w kuluarach od dłuższego czasu. Zderzenie polskiej wrażliwości na tragedię wołyńską z ukraińską polityką historyczną skutecznie zatruło stosunki między oboma krajami, a wszystko to dzieje się w cieniu brutalnej inwazji Moskwy.

Rzeczpospolita wciąż jest zaliczana do najistotniejszych gwarantów przetrwania państwa ukraińskiego. Z kolei Kijów wciąż dramatycznie wymaga wsparcia płynącego znad Wisły. Niemniej jednak wydarzenia z ostatnich kilkunastu dni brutalnie uświadamiają, że nawet najbardziej zażyłe relacje dyplomatyczne potrafią pękać, gdy na wokandę wracają nierozliczone krzywdy z przeszłości.

Decyzja Zełenskiego wciąż nieoficjalna. Jakie będą polityczne skutki?

Na ten moment rewelacje o odwołaniu polskiej wizyty Wołodymyra Zełenskiego opierają się na źródłach dziennikarskich. Mimo braku twardych komunikatów, polityczne echo tego kryzysu jest słyszalne już teraz. Sama hipoteza, że ukraiński lider zbojkotuje wydarzenie w Gdańsku po ostrej wymianie zdań z Karolem Nawrockim, z pewnością wywoła lawinę komentarzy zarówno w polskich, jak i zagranicznych mediach.

W tej skomplikowanej układance nie chodzi jedynie o sztywne reguły protokołu. Stawką są uczucia zwykłych obywateli, pamięć o ofiarach ludobójstwa, trwający rozlew krwi na froncie oraz kluczowe pytanie o to, czy oba narody są w stanie przepracować historyczne rany bez rozbijania antyrosyjskiego sojuszu.

Jeżeli ostatecznie Wołodymyr Zełenski rzeczywiście pominie Gdańsk, będziemy mieli do czynienia z niezwykle gorzkim gestem. Wysłanie wysokiego szczebla urzędniczki zamiast najwyższego dowódcy to w języku dyplomacji policzek, który niesie ze sobą znacznie więcej treści niż wielogodzinne przemówienia.

Opublikowano także galerię zdjęć, która dokumentuje moment pozbawienia ukraińskiego przywódcy Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego.

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