Biskup Wiesław Lechowicz grzmiał w obecności prezydenta Nawrockiego. Porównał państwa do band rozbójników

Główne uroczystości religijne upamiętniające 108. rocznicę odzyskania niepodległości zorganizowano w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. W nabożeństwie wzięli udział najważniejsi przedstawiciele władz państwowych oraz wojska. W kościelnych ławach zasiedli prezydent RP Karol Nawrocki wraz z żoną Martą, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a także najwyżsi rangą dowódcy Wojska Polskiego.

Ważnym punktem obchodów było rozpalenie przez głowę państwa Świecy Niepodległości, będącej historycznym darem przekazanym stolicy w 1867 roku przez papieża Piusa IX. Radosny charakter święta zakłóciły jednak ostatnie tragiczne wydarzenia z południa kraju. Metropolita warszawski abp Adrian Galbas już na wstępie mszy odniósł się do doniesień z Małopolski i poprosił wiernych o modlitwę za zmarłych oraz rannych w „dramatach w Krakowie”.

Biskup Wiesław Lechowicz ostrzega przed „chorobą wolności”

Głównym wydarzeniem liturgii okazało się jednak bezkompromisowe kazanie wygłoszone przez biskupa polowego Wiesława Lechowicza. Hierarcha otwarcie wypunktował bolączki współczesnej Polski i określił je mianem „choroby wolności”. Zdaniem duchownego jedynym ratunkiem w tej sytuacji jest odrzucenie wzajemnej pogardy.

„Trzeba zerwać z przeszłością, kiedy żyliśmy w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim” – oświadczył stanowczo bp Lechowicz, wzywając jednocześnie do „rozbrojenia słów” z poniżania oraz agresji.

Duchowny zaznaczył przy tym wyraźnie, że wolność wypowiedzi posiada swoje nieprzekraczalne granice. Zwrócił też uwagę, iż zagrożeniem dla polskiej suwerenności są nie tylko wschodnie manipulacje, lecz również wewnętrzne rozgrywki motywowane wyłącznie partykularnymi interesami.

Mocna homilia przy prezydencie Nawrockim. Słowa o bandzie rozbójników

Zwracając się do zgromadzonych w świątyni przywódców państwowych, biskup polowy posłużył się dosadnym cytatem ze św. Augustyna i postawił rządzącym jasne wymagania. Jak informuje Polska Agencja Prasowa (PAP), kaznodzieja uzależnił polityczny sukces od przestrzegania prawa i zachowania zasad sprawiedliwości.

„Czymże są więc wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników?” – zapytał retorycznie podczas homilii bp Lechowicz.

Kaznodzieja przestrzegł również, że brak troski o wspólne dobro i odrzucenie „moralnego zjednoczenia” zmienia ugrupowania polityczne w zwykłe „koczowiska polemiczne”, gdzie jedyną realną rzeczą pozostaje „dym wyrazów”. Biskup zauważył, że to właśnie dzięki społecznej solidarności Polacy odzyskali wolność w przełomowych latach 1918 oraz 1989.

W warszawskiej mszy wzięli udział również reprezentanci innych wyznań, wśród których znalazł się prawosławny abp Jerzy Pańkowski. Całą uroczystość zwieńczyło wspólne odmówienie modlitwy pod nazwą „Akt dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej”.