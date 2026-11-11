Donald Tusk zwrócił się do Karola Nawrockiego. Padło zaproszenie do domu w Sopocie

Szczecińskie Wały Chrobrego stały się w Narodowe Święto Niepodległości miejscem wyjątkowego wydarzenia, jakim był uroczysty chrzest zacumowanego tam nowego promu M/F „Bursztyn”. W ceremonii, obok mieszkańców miasta oraz reprezentantów sektora morskiego i rządu, wziął udział premier Donald Tusk, który zabrał głos podczas oficjalnych obchodów.

„Za nami trudne dni. Cała nasza historia składa się z dni radosnych i dni trudnych, ale 11 listopada wszystkie serca są biało-czerwone” – powiedział szef rządu. W trakcie swojego wystąpienia polityk wspomniał o dramatycznych zajściach w Krakowie i jednocześnie pozdrowił osoby świętujące niepodległość w stolicy, a także mieszkańców Krakowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Premier wyjątkowo ciepło wypowiedział się o funkcjonariuszach policji Arturze Morańskim oraz Jakubie Kuliku, którzy obezwładnili zamachowca. „Cała Polska jest dzisiaj z wami. Jesteście naszymi bohaterami, którzy przywrócili nam wiarę w człowieczeństwo” – podkreślił.

W dalszej części przemówienia premier nawiązał do zakończonej niepowodzeniem próby zorganizowania rozmowy w cztery oczy z prezydentem Karolem Nawrockim, wychodząc z inicjatywą zupełnie innego spotkania. „Panie prezydencie, chcę pana zaprosić z małżonką, rodziną, dziećmi do mnie, do domu w Sopocie; podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy” – powiedział Donald Tusk.

Sam M/F „Bursztyn”, który 18 listopada zainauguruje regularne kursy na trasie ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystad, należy do ścisłej czołówki najnowocześniejszych polskich jednostek pasażersko-towarowych. Zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej statek mierzy niemal 200 metrów i jednorazowo mieści na pokładzie 400 pasażerów oraz przeszło 250 samochodów ciężarowych z naczepami. Zaawansowany układ napędowy promu korzysta z gazu LNG i oleju napędowego, a pracę silników wspiera specjalny system baterii. W trakcie szczecińskiej uroczystości na maszcie zawisła biało-czerwona bandera, natomiast rolę matki chrzestnej powierzono wieloletniej pracownicy Polskiej Żeglugi Morskiej, Zofii Gałce.