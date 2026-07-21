Obowiązkowe Strefy Czystego Transportu. Poseł pyta o próg 100 tys. mieszkańców.

Poseł domaga się wskazania, który organ administracji rządowej jest odpowiedzialny za wprowadzenie progu 100 tys. mieszkańców.

W interpelacji pojawia się pytanie, czy obowiązek dla dużych miast był wymogiem UE, czy polską propozycją w negocjacjach.

Grzegorz Płaczek pyta również, czy istnieje możliwość zmiany tego zapisu bez utraty środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Poseł pyta o pochodzenie progu 100 tys. mieszkańców dla SCT

Poseł Grzegorz Płaczek skierował do ministra funduszy i polityki regionalnej interpelację w sprawie zasad tworzenia Stref Czystego Transportu (SCT). Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Odbudowy, strefy te mają być obowiązkowe w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których dochodzi do przekroczenia norm jakości powietrza.

W swoim piśmie poseł pyta wprost, który organ administracji rządowej zaproponował lub zaakceptował taki próg demograficzny. Chce ustalić, jakie było pochodzenie i uzasadnienie tego konkretnego zapisu, który nakłada na samorządy automatyczny obowiązek tworzenia SCT.

Czy limit dla dużych miast to polski pomysł w negocjacjach z Brukselą?

Kluczową kwestią poruszoną przez posła Płaczka jest rola polskiego rządu w negocjacjach z Komisją Europejską. W interpelacji zawarto pytanie, czy rząd potwierdza, że próg 100 tysięcy mieszkańców nie wynikał z bezpośredniego wymogu prawa Unii Europejskiej, lecz stanowił rozwiązanie zaproponowane lub zaakceptowane przez stronę polską.

Poseł chce również wiedzieć, jakie analizy – prawne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne – przeprowadzono przed zaakceptowaniem tego progu. W szczególności interesuje go, jak oceniono wpływ tego rozwiązania na mieszkańców, finanse samorządów oraz ogólną dostępność transportu w miastach objętych regulacją.

Możliwość modyfikacji przepisów a środki z Krajowego Planu Odbudowy

Ostatnie pytanie zadane przez Grzegorza Płaczka dotyczy przyszłości kontrowersyjnego zapisu. Poseł pyta, czy rząd przewiduje możliwość modyfikacji krajowych przepisów dotyczących Stref Czystego Transportu, w tym progów demograficznych i automatycznego obowiązku ich tworzenia.

Jak sugeruje w piśmie, taka zmiana mogłaby być możliwa bez naruszenia tzw. kamieni milowych KPO. Warunkiem byłoby jednak zachowanie głównych celów reformy, które zostały zaakceptowane w decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej.