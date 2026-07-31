Władysław Kosiniak-Kamysz ma powody do radości. Polacy wydali jednoznaczny werdykt

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej stoi przed niezwykle trudnymi zadaniami. Obejmując stanowisko pod koniec 2023 roku, lider PSL musiał zmierzyć się z ogromną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo kraju. Ze względu na konflikt zbrojny trwający za naszą wschodnią granicą, społeczeństwo uważnie patrzy na to, jak Władysław Kosiniak-Kamysz zarządza procesem modernizacji polskich sił zbrojnych oraz dba o ochronę granic. Wymaga to także umiejętnego dysponowania bezprecedensowym budżetem przeznaczonym na obronność, który przekracza cztery procent PKB.

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Sondaż dla „Super Expressu”. Tak Polacy oceniają Władysława Kosiniaka-Kamysza

Najnowsze badanie Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” pokazuje, że wicepremier wypada w oczach obywateli całkiem nieźle. Pracę szefa MON dobrze ocenia 41 procent ankietowanych, z czego 11 procent badanych uważa, że działa on „zdecydowanie dobrze”, a 30 procent twierdzi, że kieruje resortem „raczej dobrze”. Z drugiej strony 31 procent obywateli jest niezadowolonych z jego dokonań. Odpowiedź „raczej źle” wskazało 16 procent osób, natomiast 15 procent uważa, że polityk radzi sobie „zdecydowanie źle”. Uwagę zwraca również fakt, że 28 procent pytanych wybrało opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”, co może sugerować, że czekają oni na konkretne rezultaty jego pracy. Wyniki wskazują, że obywatele pozytywnie oceniają utrzymanie dotychczasowego kierunku w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa państwa, z czego Władysław Kosiniak-Kamysz może być zadowolony.

Obecne kierownictwo MON ma przed sobą ambitne cele, takie jak realizacja projektu Tarcza Wschód i kontynuowanie zakupów sprzętu wojskowego, przy jednoczesnym dbaniu o interesy krajowego przemysłu zbrojeniowego oraz zwiększaniu liczebności armii. Wyważone podejście wicepremiera do polityki zjednuje mu sympatię znacznej części społeczeństwa, a negatywne opinie są stałym elementem rywalizacji na polskiej scenie politycznej.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 22-23 lipca 2026 roku przez Instytut Badań Pollster z wykorzystaniem metody CAWI na grupie 1061 dorosłych mieszkańców Polski. Dobór uczestników odzwierciedlał strukturę populacji obywateli powyżej 18. roku życia, a maksymalny błąd statystyczny szacuje się na 3 procent.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

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