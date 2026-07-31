Tusk wzywa ambasadora Rosji. Zdecydowany ruch rządu po uderzeniu rakiety

Polskie władze zareagowały dyplomatycznie po naruszeniu przestrzeni powietrznej i upadku rakiety na Lubelszczyźnie. W piątek, 31 lipca, ambasador Rosji został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. O decyzji poinformował premier Donald Tusk.

Powodem był pocisk, który dzień wcześniej spadł na pole w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia. Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała, że zabezpieczone szczątki należą do rosyjskiej rakiety Ch-101.

Today, the Polish Foreign Ministry summoned the Russian ambassador in connection with the missile that hit Polish territory yesterday.— Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026

– Dziś polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w związku z rakietą, która wczoraj spadła na terytorium Polski [tłum. red.] – napisał Donald Tusk. - Today, the Polish Foreign Ministry summoned the Russian ambassador in connection with the missile that hit Polish territory yesterday

Donald Tusk informuje o rosyjskiej rakiecie. Komunikat po angielsku

Premier opublikował krótki wpis po angielsku, kierując komunikat również do zagranicznych odbiorców. Nie podał jednak, jak przebiegła rozmowa w MSZ ani jakie stanowisko polskie władze przekazały rosyjskiemu dyplomacie.

Rosyjska rakieta spadła na pole

Do incydentu doszło w czwartek nad ranem. O godz. 3.40 wojskowe systemy wykryły obiekt poruszający się w polskiej przestrzeni powietrznej w kierunku zachodnim. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano dyżurny myśliwiec F-16. Sześć minut później obiekt zniknął z radarów.

Miejsce upadku odnaleziono na polu w pobliżu Tarnawy-Kolonii. Rakieta pozostawiła krater o średnicy około 10 metrów. Nikt nie został poszkodowany, a miejsce zdarzenia zabezpieczyły wojsko, policja, straż pożarna i prokuratura. Prokuratura Okręgowa w Lublinie przekazała w piątek, że zabezpieczone szczątki należą do rosyjskiej rakiety Ch-101. Śledczy zabezpieczyli między innymi elementy napędu i elektroniki oraz próbki gleby. Badania mają pomóc w ustaleniu szczegółów dotyczących pocisku i znajdującego się w nim materiału wybuchowego.

Wezwanie ambasadora jest oficjalną reakcją dyplomatyczną na incydent. Na razie polskie władze nie ujawniły, jakie wyjaśnienia przedstawił rosyjski dyplomata ani czy przekazano mu formalny protest.

SPOWIEDŹ OBAJTKA! CZY ZDRADZIŁ MORAWIECKIEGO? CO Z POLEXITEM I ORLENEM? | Miziołek & Olczyk