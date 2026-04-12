Węgry wybierają parlament

Trwa decydujące starcie polityczne na Węgrzech, gdzie obywatele decydują o przyszłości swojego kraju. Dominacja Viktora Orbana i jego partii Fidesz stoi pod dużym znakiem zapytania. Głównym rywalem obecnego premiera jest ugrupowanie TISZA, któremu przewodzi Peter Magyar. Wyniki niedzielnego głosowania wskażą, czy Węgrzy chcą utrzymania status quo, czy też oczekują głębokich reform i zmiany władzy.

Lokale wyborcze w całym kraju zostały otwarte punktualnie o godzinie 6:00. Uprawnieni do głosowania obywatele wyłonią 199 członków Zgromadzenia Narodowego, a urny zostaną zamknięte o godzinie 19:00. To głosowanie jest powszechnie uznawane za kluczowe dla politycznego układu sił nad Dunajem w nadchodzących latach.

Viktor Orban walczy z nową siłą opozycyjną

Zasadnicza bitwa o władzę rozgrywa się pomiędzy sprawującą rządy koalicją Fidesz–KDNP pod wodzą Viktora Orbana, a rosnącą w siłę partią TISZA, kierowaną przez Petera Magyara. Mimo że na kartach do głosowania widnieje więcej komitetów, to właśnie wynik starcia tych dwóch głównych bloków ukształtuje nową rzeczywistość polityczną Węgier.

Przedwyborcze prognozy i część badań opinii publicznej sugerują, że opozycja ma ogromne szanse na przejęcie władzy. Niektóre z sondaży dają partii TISZA nadzieję nawet na zdobycie ponad 2/3 mandatów w parlamencie, co pozwoliłoby na zmiany w konstytucji. Taki scenariusz byłby końcem wieloletnich rządów Orbana.

Jak funkcjonuje system wyborczy na Węgrzech?

Węgierski system wyborczy łączy w sobie dwa modele. Z łącznej puli 199 mandatów, aż 106 posłów jest wyłanianych w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW). Pozostałe 93 miejsca w parlamencie są rozdzielane proporcjonalnie między listy partyjne. Każdy wyborca dysponuje w lokalu dwoma głosami: jednym popiera konkretnego polityka w swoim okręgu, a drugim oddaje głos na wybraną listę ogólnokrajową.

Ciekawostką węgierskiego prawa wyborczego jest brak ciszy wyborczej. Politycy mogą prowadzić kampanię do samego końca głosowania, z wyłączeniem jedynie terenu przylegającego bezpośrednio do komisji wyborczych. Aby wejść do parlamentu, pojedyncza partia musi przekroczyć próg 5 procent. Dla koalicji dwóch partii wynosi on 10 procent, a dla szerszych porozumień – 15 procent.

Brutalna kampania i wizja wojny

Ostatnie tygodnie przed wyborami charakteryzowały się niezwykle brutalną kampanią i agresywną retoryką z obu stron. Partia rządząca oparła swój przekaz na straszeniu wyborców konsekwencjami wygranej opozycji, sugerując, że taki obrót spraw doprowadziłby do zaangażowania Węgier w konflikt zbrojny. Fidesz pozycjonował się jako jedyny gwarant bezpieczeństwa i spokoju.

Podczas finałowego wiecu wyborczego w stolicy kraju, Viktor Orban przekonywał, że tylko jego formacja jest w stanie zapewnić Węgrom pokój.

Wystąpieniu premiera towarzyszyły okrzyki tysięcy zwolenników, skandujących pronrządowe hasła. Rządzący przestrzegali również przed rzekomymi próbami destabilizacji państwa i ingerencją obcych sił w proces wyborczy.

TISZA zapowiada proeuropejski kurs

Zupełnie inną strategię przyjęło opozycyjne ugrupowanie TISZA. Lider partii, Peter Magyar, skupił się na wytykaniu obozowi władzy afer korupcyjnych i odpowiedzialności za trudną sytuację ekonomiczną kraju. Głównym punktem programu opozycji jest obietnica zbliżenia Węgier z partnerami zachodnimi i odbudowa pozytywnych relacji ze strukturami Unii Europejskiej.

W trakcie kampanii nie brakowało również oskarżeń o planowane oszustwa wyborcze, co tylko zwiększało napięcie w społeczeństwie. Wśród Węgrów pojawiają się wręcz obawy o wybuch niepokojów i masowych protestów po ogłoszeniu ostatecznych wyników.

O której godzinie pierwsze wyniki na Węgrzech?

Proces przeliczania kart do głosowania wystartuje zaraz po godzinie 19:00, gdy zamknięte zostaną lokale. Pierwsze cząstkowe informacje o poparciu dla poszczególnych komitetów powinny pojawić się jeszcze w niedzielny wieczór. Pełny obraz sytuacji poznamy jednak później, zwłaszcza jeśli walka między Fideszem a partią TISZA okaże się bardzo wyrównana.

Węgierski system nie przewiduje przeprowadzania sondaży exit poll przed lokalami wyborczymi. Opinia publiczna jest więc skazana na oczekiwanie na pierwsze oficjalne komunikaty państwowej komisji. Dodatkowo, na ostateczny podział mandatów wpłyną głosy z zagranicy, których zliczanie może potrwać jeszcze przez kilka najbliższych dni.

Decyduje się los Unii Europejskiej?

Obecne wybory zdecydują nie tylko o tym, kto utworzy nowy rząd, ale zdeterminują geopolityczny kurs Budapesztu na kolejne lata. Viktor Orban dąży do przedłużenia swoich wieloletnich rządów, podczas gdy zjednoczona wokół Petera Magyara opozycja obiecuje radykalne zmiany w zarządzaniu państwem i polityce zagranicznej.

Z uwagi na specyficzną pozycję Węgier na arenie międzynarodowej, rozstrzygnięcie tego głosowania będzie bacznie obserwowane w stolicach państw Unii Europejskiej. Wielu ekspertów ocenia to głosowanie jako kluczowe dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Najbliższy czas przyniesie odpowiedź na pytanie, czy epoka Viktora Orbana dobiegła końca, czy też Węgrzy po raz kolejny zaufali liderowi Fideszu.