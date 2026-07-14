Waldemar Żurek wnioskuje do amerykańskiej agencji ICE. Chodzi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry

Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się z oficjalnym wnioskiem do służb U.S. Immigration and Customs Enforcement, co ma otworzyć drogę do zatrzymania Zbigniewa Ziobry i przekazania go polskim organom ścigania.

Były szef resortu sprawiedliwości usłyszał dwadzieścia sześć zarzutów prokuratorskich, a sprawa dotyczy gigantycznych nieprawidłowości związanych z dysponowaniem środkami z Funduszu Sprawiedliwości.

Dokument zawiera informację o odebraniu Ziobrze ochrony uchodźczej na Węgrzech oraz o unieważnieniu wszystkich dokumentów tożsamości, co ma ułatwić amerykańskim urzędnikom interwencję.

Rzeczniczka resortu sprawiedliwości Dominika Ziętara oficjalnie potwierdziła wysłanie dokumentów do amerykańskiego urzędu imigracyjnego. Informacje ujawnione przez Radio ZET wskazują, że pismo podpisane przez Waldemara Żurka trafiło wprost na biurko Davida Venturelliego, który aktualnie kieruje agencją ICE. Ten formalny krok ma uświadomić tamtejszym służbom, jaka jest obecna sytuacja prawna polityka PiS. Według autorów wniosku Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na terytorium USA i świadomie ukrywa się przed konsekwencjami prawnymi w kraju.

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stawić się przed organami ścigania? Tak, powinien wyjaśnić sprawę w kraju Nie, jeśli uważa, że postępowanie jest polityczne Trudno powiedzieć

Brak ważnych dokumentów Zbigniewa Ziobry

Ministerstwo Sprawiedliwości precyzyjnie informuje Amerykanów o utracie przez polityka specjalnej ochrony. Rząd w Budapeszcie wycofał się z przyznania Zbigniewowi Ziobrze statusu uchodźcy, przez co tak zwany paszport genewski stał się całkowicie bezużyteczny. To właśnie na podstawie tego specyficznego dokumentu były członek rządu Zjednoczonej Prawicy miał przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych. Pismo od Waldemara Żurka wyraźnie zaznacza też, że polskie władze anulowały wcześniej politykowi zarówno paszport zwykły, jak i dyplomatyczny.

Kłopoty prawne Zbigniewa Ziobry wynikają z wielowątkowego śledztwa prowadzonego w Polsce. Śledczy analizują funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości i przypisują byłemu ministrowi aż dwadzieścia sześć czynów zabronionych. Wśród najważniejszych oskarżeń znajduje się zmuszanie pracowników do łamania procedur, co miało gwarantować publiczne pieniądze konkretnym stowarzyszeniom i fundacjom. Zarzuca mu się także bezpośrednie wpływanie na wyniki konkursów ofert oraz tolerowanie transferów finansowych do podmiotów pozbawionych odpowiednich uprawnień.

Dziennikarze Radia ZET ustalili dodatkowo, że wysłane za ocean dokumenty nakreślają szerokie tło polityczne działań poprzedniej władzy. Waldemar Żurek zdecydował się przypomnieć w piśmie o głośnej sprawie inwigilowania Krzysztofa Brejzy w czasie, gdy kierował on sztabem wyborczym Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku. Specjaliści z kanadyjskiej jednostki badawczej Citizen Lab ujawnili później, że telefon polityka zaatakowano oprogramowaniem Pegasus ponad trzydzieści razy. W dokumencie wyraźnie podkreślono, że w tamtym czasie pełna kontrola nad wymiarem sprawiedliwości spoczywała w rękach Zbigniewa Ziobry.

Jakie zadania wykonuje amerykańskie ICE?

Federalna agencja U.S. Immigration and Customs Enforcement odpowiada za ścisłe egzekwowanie prawa imigracyjnego i celnego w całych Stanach Zjednoczonych. Służby te zajmują się głównie wyłapywaniem osób przebywających w kraju bez stosownych zezwoleń i nadzorowaniem procedur deportacyjnych. W naszej specjalnej galerii zdjęciowej można dokładnie zobaczyć, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniał się wygląd ministra Waldemara Żurka.