Lider Prawa i Sprawiedliwości otwarcie życzy Moskwie bolesnej przegranej w trwającym konflikcie zbrojnym, ale równocześnie utrzymuje swój radykalny opór w kwestii gloryfikowania zbrodniarzy wołyńskich i ewentualnej akcesji sąsiada do europejskich struktur, zaznaczając przy tym swoje niezmienne od dawna poglądy.

i ewentualnej akcesji sąsiada do europejskich struktur, zaznaczając przy tym swoje niezmienne od dawna poglądy. Stanowisko szefa głównej siły opozycyjnej mocno różni się od niedawnych słów byłego ministra edukacji, ponieważ Przemysław Czarnek postulował całkowite zamrożenie zachodniej pomocy wojskowej i finansowej do momentu radykalnej zmiany ukraińskiej polityki historycznej.

Jarosław Kaczyński odciął się od takich postulatów i stanowczo zagwarantował, że jego ugrupowanie konsekwentnie popiera dostarczanie sprzętu zbrojeniowego Kijowowi, co stanowi fundament bezpieczeństwa naszego kraju, a niekonsultowane wypowiedzi partyjnego kolegi doczekają się wkrótce wewnętrznych konsekwencji.

W połowie lipca w mediach społecznościowych wywiązała się krótka dyskusja pomiędzy prezesem największej partii opozycyjnej a przedstawicielem dyplomatycznym Kijowa w Polsce. Wasyl Bodnar postanowił bezpośrednio zareagować na platformie X na wcześniejsze deklaracje Jarosława Kaczyńskiego o konieczności dalszego wysyłania sprzętu wojskowego walczącym żołnierzom i wyraził swoją wdzięczność za takie podejście. „Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Prezesie Jarosławie Kaczyński, za wsparcie Ukrainy!” - oznajmił przedstawiciel Kijowa.

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Jarosław Kaczyński odpowiada Wasylowi Bodnarowi

Polityk błyskawicznie zareagował na wpis ukraińskiego urzędnika i po raz kolejny potwierdził chęć całkowitego rozbicia sił rosyjskich na froncie. Szef Prawa i Sprawiedliwości wykorzystał jednak tę okazję, aby przypomnieć dyplomacie o fundamentalnych różnicach historycznych, stanowczo sprzeciwiając się wejściu do zachodnich wspólnot państwa ignorującego trudną przeszłość. „Panie Ambasadorze, oczywiście, że jestem za tym, by to Rosja poniosła sromotną klęskę w wywołanej przez siebie wojnie, ale mój sprzeciw wobec banderyzmu i obecności Ukrainy w UE, kultywującej tego rodzaju ludobójczą ideologię, podtrzymuję. Wbrew pozorom moje zdanie w tej sprawie od lat się nie zmieniło” – wyjaśnił w mediach społecznościowych były premier.

Przemysław Czarnek krytykuje wspieranie Ukrainy

Niedługo przed tą wymianą zdań spore kontrowersje wywołał jeden z czołowych polityków dawnego obozu rządzącego. Przemysław Czarnek gościł w studiu Telewizji Republika, gdzie zaprezentował wizję diametralnie różną od oficjalnej linii swojego ugrupowania, przekonując widzów o konieczności użycia polskich wpływów w sojuszach do zablokowania wsparcia dla wschodniego sąsiada. „Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich” – domagał się były minister edukacji narodowej.

Prezes PiS reaguje na kontrowersyjne słowa byłego ministra

Do tych słów zmuszony był odnieść się sam lider partii, który całkowicie odciął się od wizji nakreślonej przez byłego szefa resortu oświaty i przypomniał o niezmiennych celach swojego środowiska politycznego w zakresie zbrojenia wschodniego sąsiada. Jarosław Kaczyński dał jasny sygnał, że ugrupowanie z ulicy Nowogrodzkiej uważa wysyłanie broni za absolutny obowiązek europejskich sojuszników. „Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa” – zaznaczył wyraźnie polityk, dodając w osobnym zdaniu: „Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii”. W naszej galerii zdjęciowej udostępniamy zestawienie prezentujące wizualną transformację szefa partii na przestrzeni lat.