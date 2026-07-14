Donald Tusk świętuje imieniny we Francji. Rozdał francuskie rogaliki

Spis treści Co oznacza imię Donald?

Szef polskiego rządu w połowie lipca wybrał się do Francji, by wziąć udział w spotkaniu państw wspierających Ukrainę w ramach tzw. koalicji chętnych, o czym szeroko informowały media. Wizyta dyplomatyczna zbiegła się z obchodami francuskiego Dnia Bastylii, w trakcie którego zorganizowano tradycyjną paradę wojskową oraz specjalne pokazy lotnicze, co z pewnością dodało splendoru całej wizycie. Ponadto, wyjazd przypadł na czas imienin premiera, z czego Tusk z uśmiechem zażartował w opublikowanym w sieci nagraniu, sugerując, że defilada to rzekomo prezent od prezydenta Macrona z tej właśnie okazji.

Sonda Obchodzisz imieniny? TAK NIE CZASAMI

Mam dzisiaj podobno imieniny. Jak ich nie obchodzę, ale czasami niektórzy mi o tym przypominają. Zresztą widzieliście, jakie imieniny wyprawił mi prezydent Macron, z paradą wojskową. Postanowiłem kupić croissanty. Wracamy z Paryża i chyba ekipa będzie zadowolona

W drodze powrotnej z Paryża, premier zaprezentował torbę pełną świeżych croissantów, którymi hojnie częstował zarówno załogę, jak i wszystkich pasażerów maszyny rządowej, zbierając przy okazji liczne życzenia. Taka skromna forma celebracji mocno odróżnia się od hucznych przyjęć organizowanych tradycyjnie przez Annę Komorowską w jej posiadłości w Budzie Ruskiej. Była pierwsza dama słynie z zapraszania rzeszy gości i suto zastawionych stołów pod altanami, co mogłoby być wzorem dla Donalda Tuska, jeśli chciałby świętować ten dzień z dużo większym rozmachem.

Co oznacza imię Donald?

Imię Donald, wywodzące się z języków celtyckich i gaelickich, w dosłownym tłumaczeniu oznacza osobę dzierżącą władzę nad światem lub po prostu człowieka o potężnej sile i mocnym charakterze. Według imienników, mężczyźni noszący to imię charakteryzują się ogromną ambicją, pragnieniem niezależności oraz niebywałą konsekwencją w dążeniu do zamierzonych celów, pragnąc utrzymać pełną kontrolę nad swoim życiem. Cechuje ich także duża odporność psychiczna w sytuacjach stresowych, a w życiu prywatnym są uznawani za bardzo towarzyskich, choć dla nich to właśnie więzi rodzinne zawsze stanowią absolutny priorytet.