Atak na Rynku w Krakowie. Paweł „Naval” Mateńczuk z GROM-u ocenia działania służb

Sobotnie popołudnie w centrum Krakowa przyniosło dramatyczne wydarzenia. Podczas ataku na Rynku Głównym śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście kolejnych odniosło obrażenia, w tym dwóch policjantów. Za napaść odpowiadał 24-latek, który pochodził z Ostrowca Świętokrzyskiego. Gdy funkcjonariusze weszli do zamieszkiwanego przez niego domu, odkryli tam zwłoki trzech osób, rodziców oraz siostry napastnika. Z kolei w poniedziałkowy poranek małopolscy policjanci poinformowali o jego śmierci w szpitalu.

Paweł „Naval” Mateńczuk o ataku w Krakowie i bezradności służb

Były komandos i doświadczony weteran jednostki GROM Paweł „Naval” Mateńczuk ocenia, że zrzucanie winy za krakowską tragedię na służby mundurowe jest nieuzasadnione. Goszcząc w programie „Najważniejsze pytania” w Polsat News, wojskowy zwrócił uwagę na główną przeszkodę w zapobieganiu tego typu incydentom.

„Jeśli to jest samotny wilk, to jest to mega trudne do wykrycia. Dlatego za to, co się wydarzyło w Krakowie, nie obwiniajmy nikogo. Nie obwiniajmy służb, bo są bez szans, żeby trafić na kogoś takiego” – stwierdził stanowczo Paweł „Naval” Mateńczuk.

Były wojskowy wytłumaczył, że w przypadku zorganizowanych grup zamachowców często dochodzi do dekonspiracji, ponieważ któryś z członków się łamie lub ujawnia detale akcji. Z kolei napastnik działający samodzielnie pozostaje całkowicie niewykrywalny dla systemów bezpieczeństwa. Jeśli taka osoba nie zacznie publicznie ogłaszać swoich zamiarów w sieci czy wśród znajomych, w państwie demokratycznym służby praktycznie nie mają możliwości ingerencji w jej prywatne życie.

Weteran GROM Paweł „Naval” Mateńczuk wskazuje na skutki dobrobytu

Weteran GROM-u poruszył również inny, nieoczywisty wątek związany z tym dramatem. Według niego poprawa jakości życia oraz integracja Polski ze światem zachodnim przynoszą nowe niebezpieczeństwa, które od dawna są codziennością w tak dużych miastach jak Londyn, Berlin czy Paryż.

„Dołączyliśmy do Unii Europejskiej, do tak zwanego Zachodu i jesteśmy jego mocną częścią, ale razem z tym wszystkim, co nam daje ten dobrobyt, mamy też zakres bezpieczeństwa, gdzie możemy wymieniać ciągiem Paryż, Bruksela, Berlin, Madryt, Londyn” – wyjaśnił weteran GROM-u w rozmowie z Polsat News.

Zdaniem byłego komandosa współczesne młode pokolenie, które dorasta w dobrych warunkach materialnych, postrzega świat zupełnie inaczej niż rówieśnicy sprzed kilkunastu lat. Mateńczuk podkreślił, że dawniej młodzież musiała wkładać dużo wysiłku w zaspokojenie swoich potrzeb, co utrzymywało ją na „normalnej drodze”. Obecnie brak konieczności zabiegania o podstawowe dobra może rodzić frustrację oraz sprzyjać radykalizacji postaw.

„Dzisiaj jest nam za dobrze i zaczynamy nie doceniać tego, jak nam się dobrze żyje i zaczynamy coś burzyć, bo nam coś nie pasuje w przestrzeni politycznej, w przestrzeni społecznej” – podsumował Paweł „Naval” Mateńczuk.

Poniżej prezentujemy fotografie z marszu ciszy, który odbył się w Krakowie.

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