Atak na Rynku w Krakowie. Paweł „Naval” Mateńczuk z GROM-u ocenia działania służb

Laura Borowska
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2026-11-10 7:40

Krwawy atak na krakowskim Rynku Głównym wywołał ogólnopolski szok. Choć 24-letni sprawca Michał Oksiński zmarł, wciąż pojawiają się pytania, czy służby mogły zapobiec tym wydarzeniom. Weteran jednostki GROM Paweł „Naval” Mateńczuk na antenie Polsat News przedstawił bezlitosną ocenę sytuacji. Ekspert uważa, że wobec „samotnego wilka”, za jakiego uznaje napastnika, aparat państwa pozostaje niemal całkowicie bezradny.

Paweł „Naval” Mateńczuk w czapce z daszkiem i mundurze. O jego ocenie ataku w Krakowie przeczytasz na Eska.
Autor: Mariusz Mucha/SUPER EXPRESS

Sobotnie popołudnie w centrum Krakowa przyniosło dramatyczne wydarzenia. Podczas ataku na Rynku Głównym śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście kolejnych odniosło obrażenia, w tym dwóch policjantów. Za napaść odpowiadał 24-latek, który pochodził z Ostrowca Świętokrzyskiego. Gdy funkcjonariusze weszli do zamieszkiwanego przez niego domu, odkryli tam zwłoki trzech osób, rodziców oraz siostry napastnika. Z kolei w poniedziałkowy poranek małopolscy policjanci poinformowali o jego śmierci w szpitalu.

Paweł „Naval” Mateńczuk o ataku w Krakowie i bezradności służb

Były komandos i doświadczony weteran jednostki GROM Paweł „Naval” Mateńczuk ocenia, że zrzucanie winy za krakowską tragedię na służby mundurowe jest nieuzasadnione. Goszcząc w programie „Najważniejsze pytania” w Polsat News, wojskowy zwrócił uwagę na główną przeszkodę w zapobieganiu tego typu incydentom.

„Jeśli to jest samotny wilk, to jest to mega trudne do wykrycia. Dlatego za to, co się wydarzyło w Krakowie, nie obwiniajmy nikogo. Nie obwiniajmy służb, bo są bez szans, żeby trafić na kogoś takiego” – stwierdził stanowczo Paweł „Naval” Mateńczuk.

Były wojskowy wytłumaczył, że w przypadku zorganizowanych grup zamachowców często dochodzi do dekonspiracji, ponieważ któryś z członków się łamie lub ujawnia detale akcji. Z kolei napastnik działający samodzielnie pozostaje całkowicie niewykrywalny dla systemów bezpieczeństwa. Jeśli taka osoba nie zacznie publicznie ogłaszać swoich zamiarów w sieci czy wśród znajomych, w państwie demokratycznym służby praktycznie nie mają możliwości ingerencji w jej prywatne życie.

Weteran GROM Paweł „Naval” Mateńczuk wskazuje na skutki dobrobytu

Weteran GROM-u poruszył również inny, nieoczywisty wątek związany z tym dramatem. Według niego poprawa jakości życia oraz integracja Polski ze światem zachodnim przynoszą nowe niebezpieczeństwa, które od dawna są codziennością w tak dużych miastach jak Londyn, Berlin czy Paryż.

„Dołączyliśmy do Unii Europejskiej, do tak zwanego Zachodu i jesteśmy jego mocną częścią, ale razem z tym wszystkim, co nam daje ten dobrobyt, mamy też zakres bezpieczeństwa, gdzie możemy wymieniać ciągiem Paryż, Bruksela, Berlin, Madryt, Londyn” – wyjaśnił weteran GROM-u w rozmowie z Polsat News.

Zdaniem byłego komandosa współczesne młode pokolenie, które dorasta w dobrych warunkach materialnych, postrzega świat zupełnie inaczej niż rówieśnicy sprzed kilkunastu lat. Mateńczuk podkreślił, że dawniej młodzież musiała wkładać dużo wysiłku w zaspokojenie swoich potrzeb, co utrzymywało ją na „normalnej drodze”. Obecnie brak konieczności zabiegania o podstawowe dobra może rodzić frustrację oraz sprzyjać radykalizacji postaw.

„Dzisiaj jest nam za dobrze i zaczynamy nie doceniać tego, jak nam się dobrze żyje i zaczynamy coś burzyć, bo nam coś nie pasuje w przestrzeni politycznej, w przestrzeni społecznej” – podsumował Paweł „Naval” Mateńczuk.

Poniżej prezentujemy fotografie z marszu ciszy, który odbył się w Krakowie.

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