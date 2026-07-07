Sprawa Zbigniewa Ziobry. Co czeka byłego ministra?

Jak podaje prokuratura, Zbigniew Ziobro mierzy się z poważnymi oskarżeniami. Śledczy postawili mu zarzuty związane z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Waldemar Żurek nie tylko planuje jego ekstradycję, ale też zamierza zwrócić się do amerykańskiej agencji ICE, by wyjaśnić status pobytu byłego polityka w USA. Te radykalne kroki to wyraźny sygnał, że wymiar sprawiedliwości zaostrza kurs w sprawie rozliczeń poprzedniej władzy.

Szczegóły nadchodzących działań Waldemar Żurek zdradził w programie „Kropka nad i” emitowanym na antenie TVN24. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny podkreślił, że prokuratorzy zakończyli prace nad wnioskiem o wydanie Zbigniewa Ziobry przez stronę amerykańską. Dokument ten czeka już jedynie na ostateczny szlif, który nastąpi od razu po otrzymaniu oficjalnego uzasadnienia decyzji sądu. Ma to zagwarantować pełną zgodność z wymaganiami tamtejszych organów.

Waldemar Żurek potwierdza: wniosek o ekstradycję Ziobry ukończony

Z relacji ministra wynika, że prokurator Piotr Woźniak, odpowiedzialny za to śledztwo, czeka wyłącznie na papierowe uzasadnienie decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, że to właśnie ten organ na początku lipca podtrzymał postanowienie o tymczasowym areszcie dla byłego szefa resortu sprawiedliwości. Ziobro podejrzany jest o kierowanie mechanizmem przyznawania środków z Funduszu Sprawiedliwości zaufanym podmiotom, co łącznie przekłada się na 26 zarzutów karnych, w tym nadużycie uprawnień.

Musimy ten wniosek tak sformułować, żeby sąd federalny w Stanach Zjednoczonych nie mógł się przyczepić ani do jednego punktu – powiedział minister w TVN24.

Żurek zapytuje USA o status imigracyjny Ziobry

Sprowadzenie polityka do kraju to jeden z celów. Żurek zaznaczył, że szykuje również formalne pismo, które trafi do ICE, czyli amerykańskiej agencji odpowiedzialnej za sprawy imigracyjne i egzekwowanie prawa celnego. Polska strona domaga się jasnej odpowiedzi na pytanie, jaki jest prawny status obecności Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.

Przygotowuję pismo do ICE, żeby zapytać tę instytucję, na jakiej podstawie Ziobro bez jakiegokolwiek ważnego dokumentu przebywa dzisiaj w USA – zapowiedział minister. Dodał, że dokument ma zostać wysłany w najbliższych dniach.

Węgry odwracają się od Ziobry. Kierunek: Stany Zjednoczone

PAP przypomina drogę, jaką pokonał oskarżany polityk. Początkowo znalazł on schronienie na Węgrzech, gdzie rząd kierowany przez Viktora Orbána udzielił mu ochrony. Zmiana klimatu politycznego w Budapeszcie sprawiła jednak, że cofnięto status uchodźcy zarówno jemu, jak i jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu, dawnemu wiceministrowi. Wkrótce potem sam zainteresowany poinformował, że przeniósł się do USA. Śledczy ustalili wcześniej, że wykorzystał do tego celu wizę dziennikarską, deklarując rzekomą współpracę z prawicową telewizją Republika jako komentator polityczny.

Poszukiwania Marcina Romanowskiego trwają

Na marginesie wątku byłego ministra sprawiedliwości w wywiadzie poruszono też kwestię jego zastępcy. Marcin Romanowski, który również ma status podejrzanego w śledztwie wokół Funduszu Sprawiedliwości, jest wciąż nieuchwytny. Waldemar Żurek zdementował pogłoski, jakoby przebywał on w Serbii. Szef resortu planuje konsultacje z prokuratorem generalnym Chorwacji, by sprawdzić ewentualny trop bałkański. Działania te toczą się równolegle do intensywnych poszukiwań miejsca ukrycia się współpracownika Ziobry.

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