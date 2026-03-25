Waldemar Żurek reaguje ws. Borowskiego. Wiemy, co zrobi ze sprawą byłego opozycjonisty

Więzienie za brak przeprosin. Sprawa Adama Borowskiego

Adamowi Borowskiemu, dawnemu działaczowi opozycyjnemu z lat PRL, grozi spędzenie sześciu miesięcy w zakładzie karnym za to, że nie przeprosił Romana Giertycha. Prezydent Karol Nawrocki podjął interwencję, żądając od Prokuratora Generalnego dostarczenia dokumentacji związanej z tym postępowaniem. Waldemar Żurek zapowiada natomiast dokładne przyjrzenie się całej sytuacji. Wielu zastanawia się teraz, czy zasłużony 70-latek ostatecznie uniknie odsiadki.

Przypomnijmy, że wyrok uderzający w Adama Borowskiego jest konsekwencją jego nieugiętej postawy. Działacz zignorował wcześniejsze orzeczenie sądu nakazujące mu przeproszenie Romana Giertycha za słowa wypowiedziane na antenie Telewizji Republika. Wypowiedzi te dotyczyły tzw. afery Polnordu. Borowski konsekwentnie bronił swojego stanowiska, twierdząc, że „nie zamierza przepraszać za prawdę”. Co ciekawe, prokuratura wnioskowała o odstąpienie od umieszczenia go w więzieniu, jednak sędzia podjęła odmienną decyzję. Obecnie nad 70-letnim opozycjonistą ciąży widmo półrocznego pozbawienia wolności.

Czy Karol Nawrocki ułaskawi Borowskiego? Kancelaria Prezydenta wkracza do akcji

Sprawą zainteresował się sam Karol Nawrocki. Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, poinformował w mediach społecznościowych, że prezydent wystąpi do Waldemara Żurka z żądaniem udostępnienia akt sprawy. Zgodnie z przekazanymi informacjami, działania te mają oparcie w odpowiednich przepisach.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki działając na podstawie art. 139 Konstytucji postanowił zażądać od Prokuratora Generalnego w trybie art. 567 par. 2 Kodeksu postępowania karnego przedstawienia akt sprawy Pana Adama Borowskiego, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni - przekazał Bogucki.

Wpis ten, opublikowany przez Boguckiego w serwisie X, powołuje się na konstytucyjny artykuł 139, który dotyczy prawa łaski. Z kolei przywołany przepis z Kodeksu postępowania karnego reguluje kwestię wszczęcia z urzędu procedury ułaskawieniowej. Jak w tej sytuacji zachowa się Prokurator Generalny? W rozmowie z „Super Expressem" Waldemar Żurek zdradził swoje plany.

Zbadamy sprawę, muszę się z nią bardziej zapoznać. Przyjrzymy się temu - przekazał.

Waldemar Żurek wcześniej komentował sprawę dawnego opozycjonisty

Warto dodać, że temat Adama Borowskiego nie jest nowy dla ministra sprawiedliwości. Już w styczniu tego roku Waldemar Żurek, odpowiadając na łamach „Super Expressu”, skomentował list otwarty w obronie skazanego. Apel ten podpisało ponad dwudziestu byłych działaczy opozycji, w tym takie postacie jak Władysław Frasyniuk, Czesław Bielecki i Zbigniew Bujak. Wówczas szef resortu sprawiedliwości argumentował, że osoby o tak dużych zasługach powinny stanowić wzór do naśladowania dla reszty społeczeństwa.