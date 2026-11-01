Grób Kornela Morawieckiego na Powązkach Wojskowych. Na pomniku wyryto poruszające słowa

Kornel Morawiecki zmarł 30 września 2019 roku, w wieku 78 lat. Ceremonie pożegnalne rozpoczęły się w piątek, 4 października, dzień przed zaplanowanym na sobotę pogrzebem. Tego dnia w Sali Kolumnowej Sejmu wystawiono trumnę z ciałem polityka. O godzinie 19:00 z parlamentu wyruszył kondukt żałobny, który pokonał około 3,5 km, przechodząc przez ulice Wiejską, Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową i Długą, aż do Katedry Polowej Wojsa Polskiego. Tam, do północy, odbywało się czuwanie. W sobotę w katedrze odprawiono mszę pogrzebową, po której nastąpiło złożenie ciała do grobu.

Miejsce spoczynku Kornela Morawieckiego zlokalizowane jest tuż przy bramie wejściowej na Powązki Wojskowe. Ojciec Mateusza Morawieckiego i były parlamentarzysta zasłynął przede wszystkim z aktywnej walki opozycyjnej w okresie PRL oraz powołania do życia organizacji Solidarność Walcząca. Mogiła byłego opozycjonisty to okazały, prostokątny pomnik z płaskorzeźbą trzech postaci na jednym z krótszych brzegów. Na wierzchu widać wygrawerowany krzyż oraz poruszającą inskrypcję. Jest to fragment jego słynnego przemówienia inauguracyjnego jako Marszałka Seniora Sejmu VIII kadencji (z 12 listopada 2015 r.).

Dla kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie, żyjemy i umieramy dla innych. My razem jesteśmy ważniejsi niż każdy z osobna. Ponad nami są wartości: dobro i prawda, wolność i sprawiedliwość. Nad nimi jest poczucie sensu naszego indywidualnego życia i naszego narodowego trwania, sensu tożsamego z niepojętym Bogiem"

W galerii poniżej możecie zobaczyć grób małżonki Kornela Morawieckiego, która spoczywa we Wrocławiu