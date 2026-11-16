Upamiętnienie ofiar zamachu w Krakowie. Łukasz Gibała przedstawił trzy propozycje

Na krakowskim Rynku Głównym wciąż widać ślady tragicznego zamachu z 7 listopada, w którym zginęło sześć osób. O wydarzeniach przypominają dziury po kulach w elewacjach kamienic oraz pozostawione przez mieszkańców kwiaty i znicze. Przedstawiciele magistratu analizują obecnie trzy koncepcje trwałego upamiętnienia ofiar, jednak ostatecznego wyboru jeszcze nie dokonano.

Szczegółowe informacje w tej sprawie przekazał podczas konferencji prasowej w poniedziałek, 16 listopada, prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Włodarz zapowiedział jednocześnie przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz radnymi.

Łukasz Gibała o śladach kul po zamachu w Krakowie. Są trzy propozycje

Lokalizacje, w których doszło do dramatu, mogą zyskać rangę stałego symbolu pamięci o zabitych. Jedna z koncepcji przygotowanych przez krakowski ratusz przewiduje zabezpieczenie i pozostawienie dziur po pociskach na elewacjach budynków w ścisłym centrum.

„Pierwszy polega na tym, żeby zostawić ślady kul” – powiedział Łukasz Gibała.

Kolejne dwa warianty zakładają montaż pamiątkowych tablic lub stworzenie specjalnej formy artystycznej ku czci zmarłych. W tym drugim przypadku pod uwagę brane są rzeźba, instalacja przestrzenna bądź mural.

Uszkodzenia po kulach znajdują się między innymi na fasadzie budynku u zbiegu ulicy Sławkowskiej i Rynku Głównego. Gdyby zdecydowano się na ich utrwalenie, autentyczny fragment miejsca zbrodni stałby się bezpośrednim świadectwem tragedii z 7 listopada.

Władze samorządowe nie podjęły jeszcze wiążącej decyzji, czy zdecydują się na realizację tego konkretnego wariantu.

Upamiętnienie ofiar zamachu w Krakowie. Mieszkańcy wezmą udział w konsultacjach

Ostateczny wybór projektu nie będzie wyłączną decyzją prezydenta Krakowa. Włodarz miasta zadeklarował, że przed podjęciem kroków przeprowadzi rozmowy z samymi krakowianami oraz członkami Rady Miasta.

„Nie ukrywam, że też nie chciałbym tej decyzji podejmować jednoosobowo” – przyznał Gibała podczas poniedziałkowej konferencji.

Ratusz nie zamierza działać pod presją czasu w tak delikatnej kwestii. Zgodnie z deklaracją prezydenta miasta, ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące formy upamiętnienia zapadnie maksymalnie do końca stycznia 2027 roku.

Bez względu na to, czy ostatecznie wybrane zostaną tablice, instalacja artystyczna czy zachowane ślady po pociskach, nadrzędną ideą pozostaje godne uczczenie pamięci sześciu osób zamordowanych w sercu Krakowa.

Tragiczny zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób

Dramatyczne sceny na krakowskim Rynku Głównym rozegrały się w sobotę, 7 listopada. Do ścisłego centrum miasta wjechał samochodem 24-letni mężczyzna i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów.

W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście kolejnych, w tym funkcjonariusze policji, odniosło obrażenia. Napastnik został postrzelony przez interweniujących mundurowych i zmarł w szpitalu 9 listopada.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Prokuratorzy łączą te wydarzenia z morderstwem trojga krewnych 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim, co również jest przedmiotem śledztwa.

W związku z zamachem w Krakowie wprowadzono żałobę obowiązującą do 11 listopada. Dwa dni wcześniej, 9 listopada, ulicami miasta przeszedł Marsz Ciszy, w którym obok mieszkańców uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele samorządu, oddając hołd zamordowanym w miejscach ataku.

Nowe bariery na ulicach Krakowa. Zmiany w bezpieczeństwie po zamachu

Tematem poniedziałkowego spotkania Łukasza Gibały z dziennikarzami były także kwestie poprawy bezpieczeństwa w śródmieściu.

Bezpośrednio po listopadowym ataku na wlotach ulic prowadzących na Mały Rynek oraz Rynek Główny rozstawiono tymczasowe zapory blokujące wjazd pojazdom do strefy pieszej.

Zgodnie z planami magistratu w 2027 roku konstrukcje te ustąpią miejsca nowoczesnym, automatycznie wysuwanym słupkom. Takie instalacje zabezpieczą docelowo każdy wjazd na płytę Rynku Głównego.

Władze Krakowa starają się również o 10 milionów złotych dotacji z budżetu państwa na zakup sprzętu dla Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. Prezydent Gibała zaznaczył, że brak rządowych środków może opóźnić otwarcie tej jednostki z 2027 na 2028 rok.

Włodarz potwierdził ponadto, że organizacja tradycyjnego jarmarku bożonarodzeniowego nie jest zagrożona. Urzędnicy uzgadniają obecnie z policją kwestię wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności podczas tego wydarzenia.

Tymczasem przed społecznością Krakowa stoi trudna decyzja dotycząca sposobu pielęgnowania pamięci o tragedii. Mieszkańcy muszą rozstrzygnąć, czy w centrum zostawić dziury po kulach, czy postawić na tradycyjny pomnik lub tablicę, a wynik tych rozważań poznamy w styczniu.

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