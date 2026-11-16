Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański nie stawią się w TK. Anna Korwin-Piotrowska ujawnia „żółte karteczki”

Zapadła już ostateczna decyzja w sprawie obecności Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego w TK.

W konflikcie wokół Trybunału Konstytucyjnego nastąpił kolejny zwrot akcji. We wtorek, 17 listopada, Bogdan Święczkowski oraz Bartłomiej Sochański nie wezmą udziału w wysłuchaniu dotyczącym wniosków prokuratury o odebranie im immunitetów. Z ustaleń dziennikarki Onetu Magdaleny Gałczyńskiej wynika, że przed Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK pojawią się jedynie obrońcy obu sędziów.

Obrady zaplanowano na godzinę 9, natomiast samo wysłuchanie Święczkowskiego i Sochańskiego ma rozpocząć się w południe o godzinie 12. Członkowie Zgromadzenia zajmą się wnioskami złożonymi przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Śledczy przygotowali łącznie sześć wniosków wymierzonych w Bogdana Święczkowskiego. Kierująca obecnie pracami Trybunału Anna Korwin-Piotrowska przekazała jednak, że jeden z tych dokumentów odesłano z uwagi na braki formalne. Z kolei w sprawie Bartłomieja Sochańskiego wpłynął pojedynczy wniosek.

Całe postępowanie może przynieść dotkliwe skutki dla dotychczasowego kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy wnioskują bowiem nie tylko o pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej, lecz także o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Ewentualna akceptacja tych wniosków nie oznacza jeszcze automatycznego zatrzymania sędziego. Taki krok nie byłby też równoznaczny z orzeczeniem o jego winie.

Anna Korwin-Piotrowska ujawnia „żółte karteczki” w Trybunale Konstytucyjnym

W poniedziałek, 16 listopada, Anna Korwin-Piotrowska podzieliła się nowymi ustaleniami, które rzucają światło na dotychczasowy mechanizm wyznaczania składów orzekających w Trybunale Konstytucyjnym.

W trakcie spotkania z dziennikarzami sędzia zaprezentowała dokumenty, które w jej ocenie dowodzą ręcznego sterowania przydziałem poszczególnych spraw.

„Mam przed sobą skoroszyt co do sposobu wyznaczenia składów w Trybunale Konstytucyjnym. Składy były wyznaczane na podstawie żółtych karteczek” – powiedziała Anna Korwin-Piotrowska, cytowana przez portal Gazeta.pl.

Z relacji sędzi wynika, że na wspomnianych karteczkach umieszczano instrukcje wskazujące, których sędziów należy przydzielać do konkretnych postępowań, a kogo całkowicie w nich pomijać.

„To jest ręczne manipulowanie składami” – oceniła Korwin-Piotrowska.

Zdaniem sędzi tego typu działania mogły negatywnie wpłynąć na zaufanie obywateli do bezstronności Trybunału. Zaznaczyła również, że proces obsadzania składów sędziowskich musi bazować na przejrzystych regułach, zamiast zależeć od uznaniowych decyzji.

Julia Przyłębska i Stanisław Piotrowicz w dokumentach TK. Jak wyznaczano składy sędziowskie?

Anna Korwin-Piotrowska przytoczyła również konkretne przykłady adnotacji, na które natrafiła podczas analizy zgromadzonej dokumentacji.

Z jej słów wynika, że w części postępowań wydawano dyspozycje nakazujące podmianę sędziego wyznaczonego do orzekania. Wskazała między innymi na sytuację, w której ówczesną prezes TK Julię Przyłębską zastąpiono Stanisławem Piotrowiczem, a przy innej okazji w jej miejsce wszedł Andrzej Warciński.

Sędzia wspomniała także o pochodzącej z 2023 roku instrukcji, która blokowała udział trzech konkretnych sędziów w składach orzekających. Analogiczne wytyczne miały towarzyszyć sprawom powiązanym z tematyką Ukrainy.

Oddzielny wątek stanowiły postępowania dotyczące przymusu szczepień. Według przekazanych przez nią informacji, wszystkie tego rodzaju sprawy kierowano wyłącznie do jednego, z góry określonego składu.

„Tutaj był jeden ustalony skład, wszystkie sprawy do niego trafiały” – powiedziała Korwin-Piotrowska.

Sędzia poruszyła także kwestię ingerowania w kolejność rozpatrywania wniosków. Z przedstawionej przez nią dokumentacji wynika, że na mocy ustnych poleceń niektóre postępowania trafiały na wokandę poza standardową kolejką.

W związku z tymi ustaleniami Korwin-Piotrowska zadeklarowała dokładne sprawdzenie dotychczasowych przydziałów oraz uporządkowanie reguł rządzących wyznaczaniem składów orzekających.

Zaprezentowane dotychczas informacje stanowią jedynie publiczne ustalenia oraz subiektywną ocenę samej sędzi. Na obecnym etapie nie rozstrzygają one, czy w konkretnych sprawach złamano prawo, ani czy dobór składu miał jakikolwiek wpływ na ostateczne rozstrzygnięcia.

Wnioski o uchylenie immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego

Pisma skierowane przez prokuratora generalnego obejmują kilka odrębnych wątków. Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że śledczy podejrzewają Święczkowskiego o przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków podczas delegowania prokuratorów w okresie, gdy stał na czele Prokuratury Krajowej.

Prokuratura analizuje również decyzje podejmowane już bezpośrednio w strukturach Trybunału Konstytucyjnego. Według śledczych Święczkowski miał utrudniać pracę sędziom wybranym przez Sejm poprzez podważanie ich statusu, pomijanie przy obsadzaniu składów oraz blokowanie dostępu do gabinetów służbowych.

Z kolei wniosek wymierzony w Bartłomieja Sochańskiego opiera się na podejrzeniu przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, co również miało związek ze sposobem traktowania wspomnianej grupy sędziów.

Zarówno Święczkowski, jak i Sochański toczą otwarty spór z Korwin-Piotrowską o przywództwo w Trybunale. Obaj odrzucają wydane przez nią 30 października zarządzenia, na mocy których wprowadziła ona natychmiastową przerwę w wykonywaniu przez nich obowiązków służbowych.

W dniu 10 listopada Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zdecydowała o uchyleniu wspomnianych zarządzeń. Anna Korwin-Piotrowska podważyła jednak uprawnienia Sądu Najwyższego do rozstrzygania w tej kwestii i w pełni podtrzymała swoje wcześniejsze decyzje.

Posiedzenie sądu dyscyplinarnego w sprawie Bogdana Święczkowskiego zaplanowano na 19 listopada, natomiast sprawa Bartłomieja Sochańskiego ma zostać rozpatrzona dzień później, 20 listopada.

Zanim to jednak nastąpi, już we wtorek Zgromadzenie Ogólne TK pochyli się nad wnioskami prokuratury dotyczącymi odebrania immunitetów. Obaj zainteresowani sędziowie zdecydowali, że nie stawią się osobiście na zaplanowanym wysłuchaniu.

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