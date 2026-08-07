Agnieszka Wojciechowska van Heukelom nagrała Morawieckiego! Poszło o jedno zachowanie

Na początku sierpnia odbyła się uroczystość przed Pałacem Prezydenckim, uświetniająca pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Na dziedzińcu stanęły trybuny i scena, na której początkowo przeprowadzono debatę prowadzoną przez Dorotę Gawryluk. W dyskusji wzięli udział prof. Andrzej Nowak, Rafał Ziemkiewicz i Krzysztof Stanowski.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna. Wystąpił w niej Leszek Kaźmierczak, znany jako Eldo, w towarzystwie dziecięcego zespołu „Zagórzańska siła”. Młodzi muzycy zagrali hymn na skrzypcach, a raper wspólnie z nimi wykonał utwór „Nie pytaj o nią”, czerpiący z piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Po występach artystycznych głos zabrał prezydent Karol Nawrocki, zapowiadając zaprezentowanie prezydenckiej strategii rozwoju kraju.

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Wierzę głęboko, że prezydencka strategia rozwoju, która formalnie zostanie przedstawiona w ciągu kilku miesięcy, stanie się w najbliższych wyborach parlamentarnych punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy aspirują do rządzenia w RP, żeby stworzyć realny plan na przyszłość dla Rzeczpospolitej - podkreślił.

W wydarzeniu przed Pałacem Prezydenckim uczestniczyli obywatele oraz politycy. Wśród zaproszonych gości znalazła się Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości, która dostrzegła Mateusza Morawieckiego w tłumie. Posłanka nagrała zachowanie byłego premiera, a następnie podzieliła się wideo w internecie, wyrażając głębokie zniesmaczenie jego postawą.

„‼️ SKANDAL‼️ Podczas wystąpienia Prezydenta Karola Nawrockiego siedzący w tłumie Mateusz Morawiecki cały czas grzebał w telefonie. Skoro nie był zainteresowany, to po co przyszedł?” - napisała w sieci zbulwersowana parlamentarzystka.

Pod wpisem posłanki szybko pojawiły się komentarze internautów. Użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę, że w telefon wpatrywał się nie tylko były premier. Zauważyli, że obok niego siedziała Anna Krupka, która również skupiona była na ekranie swojego urządzenia.

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