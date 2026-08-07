Nawrocki patronem paktu senackiego? Ważne słowa Szefernakera i reakcja Bosaka

Główne założenia paktu senackiego

Jak potwierdził Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, Karol Nawrocki wyraził gotowość objęcia patronatem prawicowego paktu senackiego, zachowując przy tym dystans do bezpośredniej polityki partyjnej.

Głównym założeniem paktu jest zjednoczenie ugrupowań prawicowych, co ma umożliwić wystawienie wspólnych kandydatów w jednomandatowych okręgach i zdobycie większości w Senacie.

Krzysztof Bosak z Konfederacji zadeklarował otwartość na negocjacje. Według niego patronat prezydencki może ułatwić rozmowy, jednak inicjatywa znajduje się we wczesnej fazie, a jej sukces zależy od decyzji partii oraz wypracowania wspólnych wartości.

Podczas wywiadu w Kanale Zero szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, zdradził, że Karol Nawrocki jest otwarty na pełnienie roli patrona ewentualnego paktu senackiego środowisk prawicowych. Zaznaczył jednak, że głowa państwa konsekwentnie unika angażowania się w bieżące, partyjne spory polityczne.

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- Prezydent jest obok polityki partyjnej

Sonda Czy PiS i Konfederacja ostatecznie stworzą wspólny pakt senacki? Tak, zmusi ich do tego wyborcza matematyka Nie, konflikt liderów jest zbyt poważny Porozumieją się tylko w części okręgów Trudno powiedzieć

– zaznaczył Szefernaker, argumentując, że prezydent „nie jest zaangażowany w bieżący spór w rozumieniu partyjnym”, a jego dotychczasowa „całą drogę zawodową przeszedł poza polityką”.

Idea prawicowego paktu senackiego opiera się na porozumieniu takich formacji jak Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Chodzi o wytypowanie wspólnych kandydatów do Senatu w poszczególnych okręgach. Strategia ta ma na celu zmaksymalizowanie szans prawicy na przejęcie kontroli nad izbą wyższą polskiego parlamentu po kolejnych wyborach.

- To jest decyzja polityków, którzy stoją na czele różnych partii, czy taki pakt będzie czy nie, czy będą gotowi do tego. Prezydent jest gotowy, żeby patronować takiemu paktowi senackiemu

– podkreślił szef gabinetu prezydenta w Kanale Zero.

Stanowisko Krzysztofa Bosaka i Konfederacji

Do słów Szefernakera odniósł się w programie „Graffiti” Polsat News wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, Krzysztof Bosak. Wskazał, że zaangażowanie głowy państwa w ten projekt mogłoby przynieść wymierne korzyści, ponieważ „patronat prezydenta może ułatwić dojście do porozumienia i dać pewien dodatkowy autorytet takiemu porozumieniu”.

- Z tego co wiem, prezydent jest zainteresowany, żeby do takiego porozumienia doszło i chce również nas zaprosić na takie rozmowy

– powiedział polityk, dodając, że regularnie bywa w Pałacu Prezydenckim.

- Takiego podziału okręgów wyborczych do Senatu, żeby nie oddać tych okręgów wyborczych, żeby nie oddać zwycięstwa Donaldowi Tuskowi, Lewicy. My uważamy, że oni szkodzą Polsce i dlatego trzeba ich pozycję w Senacie zmniejszyć

– zadeklarował stanowczo jeden z liderów Konfederacji na antenie Polsat News.

Szefernaker o frakcji Brauna w pakcie

Podczas rozmowy padło również pytanie o ewentualny udział w pakcie Konfederacji Korony Polskiej, kierowanej przez Grzegorza Brauna. Paweł Szefernaker przyznał, że część elektoratu Brauna wsparła wcześniej Karola Nawrockiego. Zastrzegł jednak, że w otoczeniu lidera Korony Polskiej znajdują się osoby dla pałacu prezydenckiego „nieakceptowalne”. Minister zaakcentował, że fundamentem każdego porozumienia muszą być zbieżne wartości ideowe.

- W tym pakcie, jeśli do niego dojdzie, musimy skierować się do wyborców podzielających pewien system wartości

– podsumował Szefernaker.

Mimo pewnej otwartości stron, prezydencki minister zaleca chłodzenie emocji. Stwierdził wręcz, że obecnie dywagacje na temat prawicowego paktu przypominają „wróżenie z fusów”. Podobny ton przyjął Krzysztof Bosak. Odpowiadając na pytania o ewentualny sojusz z PiS-em i kwestię budowania wspólnych list, wicemarszałek jasno oznajmił, że „w tej sprawie nie ma podjętej żadnej decyzji. Ani w jednej partii, ani w drugiej”.