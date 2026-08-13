Tusk chwycił Nawrockiego za biceps. Reakcja prezydenta przyciąga uwagę

Donald Tusk podszedł do Karola Nawrockiego. Nagranie trafiło do sieci

Chrzest fregaty ORP „Wicher” zgromadził w Gdyni najważniejsze osoby w państwie, w tym Donalda Tuska oraz Karola Nawrockiego. Wspólne wystąpienia obu polityków zazwyczaj budzą spore emocje, głównie z powodu trwającego między nimi ostrego sporu i wzajemnych złośliwości. Tymczasem obiektywy kamer uwieczniły zdecydowanie inną, bardziej swobodną wymianę zdań między szefem rządu a głową państwa.

Krótkie wideo z uroczystości udostępniła w mediach społecznościowych prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Na nagraniu można zaobserwować, jak szef rządu z promiennym uśmiechem podchodzi do Karola Nawrockiego, wymienia z nim uścisk dłoni i przyjacielsko łapie go za ramię. Głowa państwa zareagowała na to zachowanie z dużo większym dystansem, nie odwzajemniając entuzjazmu swojego rozmówcy.

Premier Tusk wspomniał o relacjach z prezydentem Nawrockim

Szef rządu postanowił odnieść się do obecności prezydenta podczas swojego oficjalnego wystąpienia. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej podkreślił, że obaj politycy mają bardzo mocne związki z Trójmiastem.

– To nie zawsze się tak zdarza, prawda? Panie prezydencie, żeby pan i ja jednocześnie składali hołd Gdyni – powiedział Tusk.

Nie wiem czy Tusk gadając z Nawrockim wczoraj w Gdyni chciał pokazać, że jest wyluzowany i wyszedł taki cringe czy po prostu zżarły go nerwy XD pic.twitter.com/pCiH1lfitI— chrzanik (@chrzanikx) August 13, 2026

Ten drobny, humorystyczny akcent błyskawicznie przykuł uwagę obserwatorów. Wynika to z faktu, że współpraca na linii premier-prezydent od samego początku kadencji Karola Nawrockiego jest niezwykle szorstka i pełna politycznych napięć.

Uroczysty chrzest fregaty ORP Wicher w gdyńskim porcie

Wydarzenie zorganizowano na terenie gdyńskiego portu, a jego głównym bohaterem była nowoczesna fregata ORP „Wicher”. W ceremonii wzięli udział czołowi przedstawiciele polskich władz.

Choć spotkanie miało niezwykle podniosły charakter, to właśnie krótki, kuluarowy incydent z udziałem Donalda Tuska i Karola Nawrockiego stał się prawdziwym hitem internetu. Panujący zazwyczaj między nimi polityczny chłód na moment ustąpił miejsca nieco mniej oficjalnej interakcji.

39

Alfabet Millera - K jak Kobiety SLD