Jakie zmiany wprowadza Trump?

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, postanowił zwiększyć tymczasowe cła na towary importowane do kraju z 10 do 15 procent. Decyzja ta jest odpowiedzią na orzeczenie Sądu Najwyższego USA, które unieważniło większość taryf wprowadzonych przez Trumpa w 2025 roku. Jamieson Greer, przedstawiciel ds. Handlu USA, zapewnił, że żaden kraj nie planuje wycofać się z istniejących umów handlowych, mimo wyroku sądu.

Reakcje z Europy

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził nadzieję na zmniejszenie obciążeń taryfowych dla niemieckiej gospodarki po decyzji Sądu Najwyższego USA. Z kolei francuski minister handlu Nicolas Forissier podkreślił, że Bruksela ma odpowiednie narzędzia, by odpowiedzieć na nowe cła ogłoszone przez Trumpa. Komisja Europejska również zwróciła się do USA o pełne wyjaśnienia dotyczące planów po decyzji sądu.

Wpływ na amerykańskie i europejskie firmy

Amerykańskie przedsiębiorstwa zażądały zwrotu kosztów ceł, które osiągnęły łączną wartość ponad 130 miliardów dolarów. Po decyzji sądu europejskie firmy znalazły się w niepewnej sytuacji, oczekując na dalsze kroki administracji amerykańskiej. W obliczu tej niepewności, Komisja Europejska domaga się wyjaśnień od USA, co do dalszych planów w zakresie handlu.

Sytuacja w Polsce

W Polsce Grupa Azoty Polyolefins zaproponowała wierzycielom układ, który przewiduje spłatę około 17 procent zobowiązań wynoszących ponad 6 miliardów złotych. Polskie Koleje Linowe zrezygnowały z debiutu na giełdzie, co zmusiło Polski Fundusz Rozwoju do ponownej oceny programu inwestycyjnego. Tymczasem Ministerstwo Finansów i Gospodarki prowadzi konsultacje nad projektem Osobistych Kont Inwestycyjnych, kładąc nacisk na jakość rozwiązań.

Konflikty międzynarodowe

Rząd Węgier, w odpowiedzi na wstrzymanie transportu rosyjskiej ropy przez Ukrainę, zagroził zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej i gazu ziemnego do tego kraju. Premier Słowacji również zagroził wstrzymaniem dostaw energii, jeśli nie zostaną wznowione dostawy ropy naftowej przez rurociąg 'Przyjaźń'. W tej sytuacji, Ukraina stoi przed poważnymi wyzwaniami energetycznymi.

Inne wydarzenia międzynarodowe

W Norwegii doszło do poważnych zakłóceń w sieci komórkowej i internecie w wyniku uszkodzenia podmorskiego kabla światłowodowego. Policja bada okoliczności tego zdarzenia. Tymczasem w Pakistanie przeprowadzono naloty na grupy zbrojne w Afganistanie, co było odpowiedzią na niedawne ataki samobójcze. Te wydarzenia pokazują, jak napięta jest sytuacja międzynarodowa w różnych regionach świata.

