Polacy ocenili naprawdę kluczową kwestię. Te wyniki nie ucieszą Tuska

Premier Donald Tusk otrzymał twarde dane dotyczące społecznego odbioru sytuacji ekonomicznej. Zrealizowane w połowie lutego 2026 roku badanie ujawnia, że nastroje są dalekie od optymizmu. Sondaż przeprowadzony przez OGB na zlecenie stan360 wskazuje na wyraźną przewagę osób niezadowolonych nad optymistami. Różnica między ocenami negatywnymi a pozytywnymi sięga niemal 17 punktów procentowych. Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych obywateli.

Pesymizm dominuje w ocenach gospodarki

Uczestnikom badania zadano konkretne pytanie: "Czy sprawy gospodarcze w Polsce idą Pana(i) zdaniem w dobrym kierunku?". Odpowiedzi ankietowanych nie pozostawiają wątpliwości. Ponad połowa respondentów, bo aż 50,85 proc., ocenia obecną sytuację negatywnie. W tej grupie najwięcej osób wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie" – uczyniło tak 26,91 proc. badanych. Kolejne blisko 24 proc. wybrało wariant "raczej nie". Warto odnotować, że sceptycyzm dotyczący kierunku zmian gospodarczych pojawia się również wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej.

Po drugiej stronie barykady znalazło się 34,12 proc. ankietowanych, którzy patrzą w przyszłość z nadzieją. Wśród optymistów przeważają osoby umiarkowane – wariant "raczej tak" wskazało 23,18 proc. respondentów. Jedynie 10,94 proc. badanych jest zdecydowanie zadowolonych z kierunku, w jakim podąża polska gospodarka. Pozostałe 15,03 proc. uczestników sondażu nie potrafiło jednoznacznie opowiedzieć się po żadnej ze stron, wybierając odpowiedź neutralną "ani tak, ani nie".