TV Republika z kontrolą KRRiT po tragedii w Krakowie. Nadawca złoży wyjaśnienia

Postępowanie zainicjowano w poniedziałek. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała, że wyśle do stacji oficjalny wniosek o złożenie wyjaśnień i udostępnienie nagrań z budzących wątpliwości audycji. Następnie specjaliści regulatora dokładnie przeanalizują materiały pod kątem złamania ustawy o radiofonii i telewizji, aby ocenić rzetelność przekazu.

Działania te wynikają z masowej krytyki, która dotknęła telewizję za styl relacjonowania krwawej strzelaniny w stolicy Małopolski. Stacja musi teraz obowiązkowo przekazać nagrania źródłowe, natomiast KRRiT dysponuje rocznym terminem na wymierzenie ewentualnej kary finansowej, jeśli dopatrzy się złamania przepisów.

Sonda Czy telewizja Republika powinna zostać ukarana za fałszywy przekaz w relacji z zamachu w Krakowie? Tak Nie Nie mam zdania

Minister kultury Marta Cienkowska składa skargę na TV Republika

Oficjalny sprzeciw wobec materiałów emitowanych przez stację wyraziła między innymi minister kultury Marta Cienkowska. W niedzielnym wpisie na platformie X szefowa resortu ogłosiła skierowanie skargi do KRRiT, w której zarzuciła Telewizji Republika rozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień oraz atakowanie służb pracujących na miejscu zdarzenia.

„Tragedia to nie paliwo do politycznej propagandy. KRRiT musi to zbadać. Za naruszenia muszą być wyciągnięte konsekwencje” – napisała Cienkowska, zaznaczając, że tego typu narracja mogła wywoływać niepotrzebną panikę wśród widzów śledzących doniesienia z Krakowa.

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W sprawie wypowiedział się także członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski, który w przekazanym Polskiej Agencji Prasowej oświadczeniu zaapelował do nadawcy o wstrzymanie emisji materiałów godzących w bezpieczeństwo. Za dowód rażącego złamania standardów dziennikarskich uznał słowa Tomasza Sakiewicza, które padły na antenie 7 listopada.

Szef TV Republika przekonywał wówczas widzów, że podczas dramatu w Krakowie zabrakło policjantów, gdyż oddelegowano ich do zabezpieczania Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Rzeczywistość wyglądała jednak zupełnie inaczej, ponieważ funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie, a dwóch z nich zostało ciężko rannych w bezpośrednim starciu ze sprawcą. Zdaniem prof. Kowalskiego taka narracja podważa zaufanie do mundurowych i służy zbijaniu politycznego kapitału na ludzkim nieszczęściu.

Dramatyczne sceny rozegrały się w Krakowie w sobotę po godzinie 15.00, kiedy 24-letni zamaskowany mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przechodniów. Bilans tego ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz szesnastu rannych obywateli. Sam napastnik został postrzelony podczas policyjnej interwencji i zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.