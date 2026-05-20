Tłumy na pogrzebie Krzysztofa Piesiewicza. Poruszona Monika Olejnik z partnerem oddali hołd zmarłemu

W stolicy odbyły się uroczystości żałobne Krzysztofa Piesiewicza.

Zmarłego pożegnało szerokie grono znanych polityków oraz ludzi kultury.

Wśród obecnych w kościele znalazła się Monika Olejnik z życiowym partnerem.

Kim był Krzysztof Piesiewicz? Ceniony adwokat i filmowiec otarł się o Oscara

Krzysztof Piesiewicz przez lata funkcjonował jako jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych osób w polskiej przestrzeni publicznej. Urodzony w Warszawie absolwent tamtejszego Wydziału Prawa i Administracji potrafił sprawnie łączyć światy sądownictwa, polityki oraz sztuki. Podczas trwania PRL-u dał się poznać jako odważny adwokat działaczy demokratycznych i solidarnościowych. To on reprezentował pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, a w głośnym procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki występował jako oskarżyciel posiłkowy. W wolnej Polsce sprawował mandat senatora aż przez pięć kadencji.

Światową rozpoznawalność zagwarantowała mu wieloletnia kooperacja z wybitnym reżyserem Krzysztofem Kieślowskim. Piesiewicz współtworzył fabułę do kilkunastu produkcji tego twórcy, w tym do legendarnego „Dekalogu” oraz cyklu „Trzy kolory”. Scenariusz do filmu „Trzy kolory: Czerwony” przyniósł mu prestiżową nominację do Oscara. Twórca zasiadał również w Amerykańskiej Akademii Filmowej i był członkiem jury festiwalu w Cannes.

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza w Warszawie. Widoczny smutek na twarzy Moniki Olejnik

Uroczystości pogrzebowe wybitnego prawnika zaplanowano na 20 maja 2026 roku. Pożegnalna msza święta rozpoczęła się o godzinie 11:00 w warszawskim Kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Po ceremonii w świątyni kondukt ruszył na cmentarz Stare Powązki, gdzie zasłużony scenarzysta spoczął w rodzinnym grobie.

W ostatniej drodze towarzyszyli mu najważniejsi przedstawiciele państwa, na czele z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, Bogdanem Borusewiczem i Adamem Bodnarem. W kościelnych ławach zasiadła także znana dziennikarka TVN, Monika Olejnik, u boku której pojawił się jej ukochany, Tomasz Ziółkowski. Para tworzy udany związek od 1996 roku, nazywając swoją długoletnią relację „rzymskim małżeństwem”. Chociaż w drodze na nabożeństwo gwiazda stacji ukrywała twarz za ciemnymi okularami, to we wnętrzu świątyni można było dostrzec, jak głęboko przeżywa stratę wybitnego Polaka.

