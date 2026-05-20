Trzech Polaków aresztowanych! Mieli szpiegować dla Rosji i szykować coś znacznie gorszego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech polskich obywateli podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji, co wskazuje na eskalację rosyjskiej aktywności w regionie.

Zatrzymanym zarzuca się zbieranie informacji o wojskach NATO, prowadzenie działań dezinformacyjnych oraz przygotowania do aktów dywersyjnych.

Kto wpadł w ręce ABW i o co są podejrzani?

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech polskich obywateli w wieku od 48 do 62 lat, podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Sprawa, którą prowadzi Podlaski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, ma niezwykle poważny charakter, a jej szczegóły budzą niepokój. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreślił, że to tylko część szerszego obrazu rosyjskiej aktywności w regionie.

"Zarzuca się im działania wywiadowcze — rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Śledztwo ma charakter rozwojowy" — napisał Tomasz Siemoniak na X (dawniej Twitter).

Funkcjonariusze #ABW, na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego @PK_GOV_PL zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz FR. Zatrzymani to obywatele RP, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze – rozpoznawanie rozmieszczenia…— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) May 20, 2026

Główne zarzuty wobec zatrzymanych to:

Rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO: Mężczyźni mieli zbierać informacje o kluczowych dla bezpieczeństwa Polski i całego Sojuszu obiektach oraz ruchach wojsk.

Działalność propagandowa i dezinformacyjna: Zatrzymani mieli tworzyć i rozpowszechniać materiały wspierające rosyjską agresję na Ukrainę, publicznie chwaląc działania Kremla i siejąc zamęt informacyjny.

Przygotowania do działań dywersyjnych: To najbardziej alarmujący wątek. Śledczy ujawnili, że grupa mogła brać udział w szkoleniach strzeleckich i taktyki pola walki, co wskazuje na potencjalne przygotowania do aktów sabotażu.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich trzech mężczyzn na okres trzech miesięcy. To pokazuje, jak poważnie służby traktują zebrany materiał dowodowy.

Rosyjskie macki w Polsce. Od dezinformacji po szkolenia

Wojna informacyjna, którą Rosja prowadzi od lat przeciwko państwom wspierającym Ukrainę, coraz częściej przyjmuje nowe, niebezpieczne formy. Sprawa zatrzymanych Polaków to przykład, jak obce służby mogą próbować destabilizować sytuację wewnątrz kraju, wykorzystując obywateli do realizacji swoich celów. Zbieranie informacji o wojskach NATO to bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a rozpowszechnianie dezinformacji ma na celu osłabienie jedności i zaufania publicznego.

Jednak najbardziej wstrząsający jest wątek szkoleń strzeleckich i taktycznych. Sugeruje on, że Rosja mogła planować nie tylko zbieranie danych, ale także bezpośrednie działania, które mogłyby zagrozić infrastrukturze krytycznej lub nawet życiu ludzkiemu. To sygnał, że zagrożenie szpiegowskie wykracza daleko poza tradycyjne schematy. Służby analizują zabezpieczone materiały i sprawdzają kontakty zatrzymanych, aby ustalić, czy w sprawę zaangażowane były kolejne osoby.

Co grozi za zdradę państwa?

Zarzuty dotyczące szpiegostwa należą do najpoważniejszych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu państwa. Polskie prawo przewiduje za tego typu czyny surowe kary, mające odstraszyć potencjalnych zdrajców. Za działanie na rzecz obcego wywiadu, którego celem jest wyrządzenie szkody Rzeczypospolitej Polskiej, grozi kara nie krótsza niż 8 lat pozbawienia wolności. W najcięższych przypadkach, gdy działalność szpiegowska miała szczególnie poważne konsekwencje lub była związana z przygotowaniem do sabotażu, sąd może orzec nawet karę dożywotniego pozbawienia wolności. To pokazuje, jak wysoka jest stawka w grze o bezpieczeństwo narodowe.

