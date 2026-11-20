Na osobiste zaproszenie Marty Nawrockiej w spotkaniu uczestniczyły między innymi pierwsze damy z Ukrainy, Litwy oraz Rumunii, czyli odpowiednio Ołena Zełenska, Diana Nausėdienė i Mirabela Grădinaru. Wśród gości znalazła się także Charity Wallace, pełniąca funkcję specjalnej wysłanniczki amerykańskiej prezydentowej, a sama Melania Trump skierowała do zgromadzonych wyjątkowe przesłanie.

Zabierając głos podczas wydarzenia, Marta Nawrocka zwróciła się do uczestników i zaznaczyła w swoim przemówieniu, że „Technologia musi jednak służyć człowiekowi. A wielokrotnie jest wykorzystywana do manipulacji, tworzenia fałszywych nagrań i rozpowszechniania szkodliwych treści.”

Kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży od dawna stanowią priorytet w działalności małżonki prezydenta. Dowodem na to zaangażowanie jest fakt, że Nawrocka powołała do życia fundację „Blisko Ludzkich Spraw”, odpowiadającą za realizację inicjatywy „Hejt OFF – Słowa Mają Moc!”.

Podczas dwudniowego szczytu gospodyni wydarzenia wyraźnie wyróżniała się swoim wizerunkiem na tle pozostałych uczestników. Wybrała klasyczną elegancję, a wspólnym mianownikiem wszystkich jej kreacji były najgorętsze barwy tego sezonu, czyli śliwka oraz czekolada. Odcień czekoladowego brązu stanowi obecnie nowy wyznacznik ponadczasowego szyku. W odróżnieniu od klasycznej czerni kolor ten nie wyostrza rysów twarzy, ale skutecznie ociepla całą sylwetkę, dodając ubraniom luksusowego i szlachetnego wyrazu.

Natomiast głęboki odcień śliwki wprowadza do ubioru odrobinę tajemniczości oraz bardzo wyrazistej klasy. Ta nasycona i nieco chłodna barwa fioletu świetnie ożywia spokojne zestawy, pozwalając im jednocześnie zachować niezwykle wyrafinowaną formę.

Zgodnie z tymi trendami Marta Nawrocka zaprezentowała się w śliwkowym garniturze zestawionym z różową koszulą, a także w brązowym garniturze uzupełnionym szykowną błękitną bluzką z modnymi falbankami na rękawach. Trzecią propozycją był utrzymany w brązie kostium ze spódnicą. Wszystkie te zestawy można dokładnie obejrzeć w poniższej galerii.

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