Syn prezydenta z nowym projektem. Daniel Nawrocki zebrał gwiazdy!

Syn Karola Nawrockiego w rozmowie z Szalonym Reporterem poruszył wątki prywatne (relacja z ojcem) oraz zawodowe.

Daniel Nawrocki startuje z nowym projektem o nazwie Pasmo. Jak podkreśla, że nie chce od razu rywalizować z gigantami pokroju Kanału Zero i stawia na spokojny start.

Założeniem projektu jest to, że każdy z prowadzących otrzyma własne „pasmo” tematyczne.

Do projektu dołączyli dziennikarze i publicyści kojarzeni m.in. z mediami publicznymi za czasów poprzednich rządów oraz mediami prawicowym.

Daniel Nawrocki ostatnio udzielił wywiadu Szalonemu Reporterowi. Opowiadał w nim o prywatnych sprawach, m. in. o swojej relacji z ojcem, Karolem Nawrockim, ale także uchylił rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Młody Nawrocki przyznał, że właśnie startuje z nowym projektem na YouTube.

- Pojawiła się jakaś przestrzeń, możliwości, komfortowa sytuacja, która pozwala na stworzenie czegoś nowego w polskim internecie. Nie uważam, że ma to być coś przełomowego. Nie startuję z grubej rury. Nie będziemy od razu konkurencją dla Kanału Zero czy innych takich tworów publicystycznych czy TouTube'owych – zapowiedział Daniel Nawrocki.

Czym będzie się charakteryzował nowy projekt? Nawrocki przyznał, że założeniem kanału Pasmo jest to, by każdy z prowadzących miał swoje pasmo. Syn prezydneta ma mieć jednak od razu dwa pasma. Jedno z rozmowami z zapraszanymi gośćmi, a drugie będzie to program gamingowo-sportowy. Daniel Nawrocki oraz jeden z członków ekipy będą grać z gościem w gry komputerowe, oczywiście zabawie tej będą towarzyszyły rozmowy.

Do współpracy zaproszeni zostali znani dziennikarze. Swoje pasmo ma mieć Samuel Pereira, kilka lat temu związany z TVP. Będzie też pasmo dotyczące urody, mody i kosmetyków, który poprowadzi Anna Popek, wpółprowadzącą cykl ma być pisarka Klaudia Grubba. Będą też programy polityczne, którymi zajmą się: Krzysztof Feusette i Marek Pyza znani obecnie z wPolsce24, kiedyś związani z TVP. Z kolei Krzysztof Cejrowski, dziennikarz prasowy z Trójmiasta, zajmie się teoriami spiskowymi.

Co wiemy o Danielu Nawrockim?

Daniel Nawrocki jest studentem. Studiuje na wydziale prawa i administracji, ale realizuje się też jako dziennikarz. Zaczynał swoją przygodę z mediami od mediów lokalnych, ale od tamtego czasu jednak wiele się zmieniło, bo Daniel Nawrocki szturmem zdobył polskie media. Od pewnego czasu młody Nawrocki ma własny, autorski program w telewizji wPolsce24. o nazwie "Nawrocki w Polsce". O początkach programu było bardzo głośno, ponieważ w pierwszym odcinku wystąpił Filip Chajzer.

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