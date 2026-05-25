Syn prezydenta długo nie pokazywał się z dziewczyną. Nagle do sieci trafiły kadry z wesela

Wraz ze wzrostem popularności Karola Nawrockiego, opinia publiczna zaczęła wnikliwie interesować się jego bliskimi. W okresie kampanii wyborczej szczególne zainteresowanie budziła żona oraz dzieci polityka. Po wygranych wyborach prezydenckich ciekawość społeczeństwa wcale nie zmalała. Właśnie wtedy światło dzienne ujrzały informacje o partnerce najstarszego syna głowy państwa, Daniela Nawrockiego, która towarzyszyła mu podczas ważnych wydarzeń.

Gdy emocje związane z wyborami nieco opadły, młody Nawrocki podzielił się w sieci swoimi wspomnieniami z tego gorącego okresu. Opublikował na platformie YouTube materiał wideo, w którym pokazał kulisy pracy sztabu. W trakcie rozmów ze współpracownikami ojca przedstawił przed kamerą swoją wybrankę. Wskazał, że to jego dziewczyna Madzia, która co prawda nie była na pierwszej linii frontu, ale można ją było dostrzec na kilku opublikowanych fotografiach.

Internauci błyskawicznie odkryli, że Magdalena wychowuje już dziecko i chętnie dzieli się swoim życiem w internecie, a dodatkowo pasjonuje się modelingiem. Z jej przeszłością wiąże się też występ w materiale telewizyjnym stacji TVN, który dotyczył problematyki wczesnego macierzyństwa, gdzie pojawiła się ze swoim poprzednim partnerem. Obecnie kobieta układa sobie życie z synem Karola Nawrockiego, a niedawno zakochani bawili się wspólnie na przyjęciu weselnym.

Daniel Nawrocki i jego dziewczyna Magdalena brylują na weselu

W mediach społecznościowych Magdaleny pojawiły się pamiątkowe ujęcia z tej wyjątkowej imprezy. Na udostępnionych fotografiach partnerka Daniela Nawrockiego pozuje w objęciach swojego chłopaka. Zjawiskowa para prezentowała się niezwykle elegancko, a ubiór kobiety przyciągał wzrok. Zdecydowała się na suknię w odcieniu cappuccino, urozmaiconą oryginalną peleryną. Uzupełnieniem kreacji były klasyczne czarne czółenka. Z zamieszczonych znaczników wynika, że nad jej wyglądem czuwały osoby odpowiedzialne za wizerunek pierwszej damy, co sugeruje uszycie stroju na specjalne zamówienie.

Syn prezydenta postawił na sprawdzoną elegancję. Założył ciemny, dobrze skrojony garnitur, do którego dobrał śnieżnobiałą koszulę oraz eleganckie obuwie w odcieniu brązu. Ich wspólne zdjęcia potwierdzają, że świetnie czują się w swoim towarzystwie.

