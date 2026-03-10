Sukces Niny Nawrockiej w prestiżowym konkursie. Prezydent pochwalił się osiągnięciem siostry

Kim jest Nina Nawrocka? Rodzinna relacja z prezydentem

Obecna głowa państwa przywiązuje ogromną wagę do relacji z najbliższymi. W Gdańsku na co dzień mieszkają matka polityka, Elżbieta, oraz jego jedyna siostra. Nina Nawrocka urodziła się osiem lat po swoim bracie, a ich więź zacieśniła się po śmierci ojca, kiedy to Karol przejął funkcję głowy rodziny. Kobieta opisywała te trudne chwile w specjalnym filmie dokumentalnym, wyemitowanym podczas niedawnego wyścigu o fotel prezydencki. Przyznała w nim, że choć w dzieciństwie brat bywał złośliwy, to w sytuacjach kryzysowych zawsze stawał w jej obronie i otaczał opieką po stracie taty.

Karol był moim starszym bratem. Zawsze się mną opiekował, jako młodszą siostrą i zawsze czułam, że jest właśnie tym moim opiekunem. Czy na podwórku, czy mnie bronił przed koleżankami, które mi dokuczały - wspominała kobieta.

Szeroka publiczność usłyszała o kobiecie po raz pierwszy, gdy polityk ogłaszał swój obywatelski start w wyścigu o najwyższy urząd w państwie. Prezydent przedstawił wtedy krewną jako wybitną mistrzynię cukiernictwa, która potrafi wypiekać najwspanialsze torty. Kobieta towarzyszyła mu później w kluczowych momentach, w tym podczas zaprzysiężenia w gmachu Sejmu i na Zamku Królewskim, a także uczestniczyła w prywatnej audiencji rodziny u papieża Leona XIV. Nie tak dawno gościła również w Pałacu Prezydenckim, gdzie wspólnie z wokalistką Dorotą „Dodą” Rabczewską oraz parlamentarzystą Łukaszem Litewką dyskutowała o prawach zwierząt.

Nina Nawrocka z tytułem Pastry Chef of the Year. Ważna gala

Teraz o siostrze prezydenta ponownie zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą dumnego brata. W poniedziałek, 9 marca, odbyła się w Warszawie uroczysta gala renomowanego przewodnika kulinarnego Gault&Millau. Instytucja ta regularnie ocenia poziom lokali gastronomicznych, hoteli i kawiarni za pomocą anonimowych kontroli, a także nagradza wybitne jednostki branży.

Właśnie tam Nina Nawrocka zdobyła prestiżowy tytuł „Pastry Chef of the Year”. W wydarzeniu uczestniczył między innymi wiceszef polskiej dyplomacji, Marcin Bosacki. Podczas wręczania statuetek wiceminister spraw zagranicznych podkreślił, że rodzima sztuka kulinarna stanowi niezwykle ważny element narodowej kultury, z którego obywatele powinni czerpać dumę.

Uhonorowana siostra polityka pracuje na co dzień w gdańskiej restauracji Mercato. Organizatorzy plebiscytu jasno określają wymagania, jakie muszą spełniać laureaci głównych kategorii, o czym można przeczytać w oficjalnych materiałach konkursu.

- Tytuł Chef of the Year trafia do najlepszego szefa kuchni w Polsce, który swoim kunsztem i technikami kulinarnymi potrafi zaprosić gości do przekroczenia bariery kulinarnej wyobraźni, a dzięki swojej osobowości i autorytetowi, który zbudował w branży, jest godny naśladowania przez młodych adeptów sztuki kulinarnej - czytamy o konkursie.

Prezydent nie krył radości z triumfu krewnej. Prezydent opublikował w swoich mediach społecznościowych fotografię przyznanego dyplomu, do którego dołączył krótki, ale niezwykle wymowny wpis.

- Dumny z Siostry Niny ♥️

