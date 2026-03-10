Przemysław Czarnek kandydatem na premiera z ramienia PiS. Oto co wiemy o jego rodzinie

Rodzina Przemysława Czarnka w centrum uwagi

Decyzja prezesa PiS o wskazaniu 49-letniego Przemysława Czarnka jako kandydata na szefa rządu wywołała spore poruszenie na scenie politycznej. Wraz z nią wzrosło zainteresowanie nie tylko działalnością publiczną byłego ministra edukacji, ale i jego życiem prywatnym. Opinia publiczna chętnie dowiaduje się więcej o najbliższym otoczeniu polityka.

Przemysław Czarnek i żona Katarzyna. Płomienne uczucie we Włoszech

Początki znajomości Przemysława Czarnka i jego żony Katarzyny przypominają scenariusz filmu romantycznego. Sam polityk opowiedział o tym w wywiadzie dla "Super Expressu", zdradzając, że przyszłą ukochaną poznał podczas wakacyjnej pracy we Włoszech.

- Jeździłem do Włoch na wakacje do Milano Marittima i pracowałem tam kilka lat z rzędu. Przez 5 lat pracowałem w hotelu Perez. Tego ostatniego roku przyjechała do sąsiedniego hotelu Ambra właśnie Kasia. Wpadliśmy sobie tam w oko. Trudność polegała na tym, że ja miałam pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną. Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało - mówił.

Uczucie okazało się na tyle silne, że przetrwało wszelkie trudności, prowadząc parę przed ołtarz.

Dzieci Przemysława Czarnka: córka Julia i syn Mateusz. Polityk niedawno został dziadkiem

Owocem związku Katarzyny i Przemysława Czarnków jest dwójka dzieci: córka Julia i syn Mateusz. W 2023 roku córka stanęła na ślubnym kobiercu w lubelskim kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Ceremonię uświetnił kardynał Gerhard Müller z Niemiec, a do ołtarza pannę młodą poprowadził osobiście ojciec. Rok później, w 2024 roku, Julia urodziła syna, a Przemysław Czarnek został dziadkiem. Chłopiec otrzymał imię Aleksander na cześć świętego Aleksandra.

Młodszy syn, Mateusz, jest jeszcze uczniem, choć niedawno osiągnął pełnoletność. Były minister edukacji w wywiadzie dla RMF FM przyznał, że 18-latek prezentuje odmienne, jeszcze bardziej prawicowe poglądy polityczne niż on sam. - Bardzo, bardzo długo i dużo rozmawiam z moim synem, który ma inne poglądy polityczne niż ja - mówił.

Dopytywany przez dziennikarza doprecyzował, że sympatie polityczne syna bliskie są środowisku Konfederacji.

15