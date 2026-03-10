Tusk oskarża Nawrockiego o próbę zablokowania programu SAFE

Spis treści
Donald Tusk i Karol Nawrocki omówią weto programu SAFE
- We wtorek prezydent i premier będą rozmawiać o unijnym wsparciu zbrojeniowym.
- Rozmowy zaplanowano na godzinę 15:00 w Pałacu Prezydenckim.
- Szef rządu przekazał wcześniej mediom niepokojące informacje na temat planów głowy państwa.
Donald Tusk nie kryje obaw w związku z nieoficjalnymi doniesieniami o możliwym zablokowaniu przez głowę państwa ustawy o unijnym programie SAFE. Kluczowe dla finansowania polskiego wojska i krajowego przemysłu zbrojeniowego przepisy będą głównym tematem wtorkowych rozmów w Pałacu Prezydenckim. Premier zaznacza przy tym, że mimo licznych wezwań wciąż brakuje szczegółów na temat alternatywnego projektu „polskiego SAFE 0 proc.”, za którym stoją prezydent oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański u prezydenta
Szef rządu liczy na to, że podczas zaplanowanego spotkania przedstawiciele jego gabinetu usłyszą wreszcie konkretne założenia prezydenckiej inicjatywy. Oprócz premiera w rozmowach wezmą udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański.
"- Jak dotąd wszystkie sygnały, jakie płyną z tamtej strony, wskazują, że mamy do czynienia z podejrzanymi operacjami. Będę chciał otrzymać pełną jasność, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje w tej sprawie - powiedział Tusk."
Lider Platformy Obywatelskiej stanowczo zadeklarował, że przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań będzie domagał się od głowy państwa jednoznacznej deklaracji w kwestii ewentualnego zablokowania ustawy.
"- Spytam wprost, czy tak jest - oznajmił."
Rząd szykuje plan B
Prezes Rady Ministrów przekazał, że wspólnie z ministrem obrony narodowej zorganizuje spotkanie z dowództwem wojskowym. Celem tych konsultacji będzie zabezpieczenie interesów państwa na wypadek prezydenckiego weta i opracowanie alternatywnych scenariuszy. Szef rządu chce być gotowy do natychmiastowego wdrożenia nowych rozwiązań, „tak, aby w sytuacji, w której rzeczywiście miałoby dojść do weta przygotować plan B”.
"- Jestem głęboko poruszony tymi sygnałami, nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy w ogóle myśleć o blokowaniu tego typu spraw jak SAFE i tych miliardów dla polskich sił zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego - perorował. - Ale niezależnie do tego, jakie to jest uderzające, na pewno przygotujemy plan B - dodał stanowczo."