Tusk oskarża Nawrockiego o próbę zablokowania programu SAFE

Donald Tusk i Karol Nawrocki omówią weto programu SAFE

We wtorek prezydent i premier będą rozmawiać o unijnym wsparciu zbrojeniowym.

Rozmowy zaplanowano na godzinę 15:00 w Pałacu Prezydenckim.

Szef rządu przekazał wcześniej mediom niepokojące informacje na temat planów głowy państwa.

Donald Tusk nie kryje obaw w związku z nieoficjalnymi doniesieniami o możliwym zablokowaniu przez głowę państwa ustawy o unijnym programie SAFE. Kluczowe dla finansowania polskiego wojska i krajowego przemysłu zbrojeniowego przepisy będą głównym tematem wtorkowych rozmów w Pałacu Prezydenckim. Premier zaznacza przy tym, że mimo licznych wezwań wciąż brakuje szczegółów na temat alternatywnego projektu „polskiego SAFE 0 proc.”, za którym stoją prezydent oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański u prezydenta

Szef rządu liczy na to, że podczas zaplanowanego spotkania przedstawiciele jego gabinetu usłyszą wreszcie konkretne założenia prezydenckiej inicjatywy. Oprócz premiera w rozmowach wezmą udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański.

"- Jak dotąd wszystkie sygnały, jakie płyną z tamtej strony, wskazują, że mamy do czynienia z podejrzanymi operacjami. Będę chciał otrzymać pełną jasność, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje w tej sprawie - powiedział Tusk."

Lider Platformy Obywatelskiej stanowczo zadeklarował, że przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań będzie domagał się od głowy państwa jednoznacznej deklaracji w kwestii ewentualnego zablokowania ustawy.

"- Spytam wprost, czy tak jest - oznajmił."

Rząd szykuje plan B

Prezes Rady Ministrów przekazał, że wspólnie z ministrem obrony narodowej zorganizuje spotkanie z dowództwem wojskowym. Celem tych konsultacji będzie zabezpieczenie interesów państwa na wypadek prezydenckiego weta i opracowanie alternatywnych scenariuszy. Szef rządu chce być gotowy do natychmiastowego wdrożenia nowych rozwiązań, „tak, aby w sytuacji, w której rzeczywiście miałoby dojść do weta przygotować plan B”.